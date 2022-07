https://twitter.com/JuanManzurOK/status/1549712878474825729 Junto a las ministras y ministros mantenemos un nuevo encuentro de gabinete para profundizar la agenda federal y coordinar acciones que promuevan el desarrollo del país. Queremos más producción, trabajo e igualdad para todas y todos.#Integración #Federalismo pic.twitter.com/G5Teb7WUOh — Juan Manzur (@JuanManzurOK) July 20, 2022

La mesa de Gabinete es encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, en el salón Eva Perón de Casa Rosada, se dio inicio a las 7:40. Se trata de la primera reunión de la ministra de Economía, Silvina Batakis, en su nuevo cargo.

a un nuevo encuentro del Gabinete Nacional en el que participan los ministros de Justicia, Martín Soria; de Educación, Jaime Perczyk; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Salud, Carla Vizzotti; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Trabajo, Claudio Moroni; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Cultura, Tristán Bauer; de Transporte, Alexis Guerrera; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

También participa la ministra de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la Portavoz Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; y el jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos.

REUNION DE GABINETE.mp4 Manzur encabeza una nueva reunión del Gabinete. Presidencia de la Nación

Jornada de marchas y cortes de organizaciones sociales en reclamo al Gobierno

Esta mañana, en declaraciones a la prensa al llegar a la Casa de Gobierno, Aníbal Fernández habló sobre las protestas de organizaciones sociales que se llevarán a cabo durante este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, donde se prevén cortes en varios accesos, como Puente Pueyrredón. "Todas las expresiones tienen política, algunas políticas berretas, otras políticas buenas", sostuvo.

Los comentarios del funcionarios van en línea con el debate interno en el Gobierno, sobre la implementación de un Salario Básico Universal, uno de los focos de reclamo de los movimientos sociales. En ese sentido, este martes el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el objetivo de monitorear los programas sociales y ratificó que no abrirá nuevos cupos de beneficiarios, pese al reclamo de las organizaciones sociales.

A su vez, se remarcó la decisión del Gobierno de fortalecer la economía social para seguir acompañando a los millones de argentinos y argentinas que producen su propio trabajo. "Nosotros tomamos la decisión en febrero de no dar más altas en las inscripciones del Plan Potenciar Trabajo y convertir ese programa en proyectos productivos. Hay decisiones que tomo como ministro, no va a haber más altas del Plan Potenciar Trabajo y decidimos cuidar al beneficiario del plan", enfatizó el funcionario nacional.

En la misma línea, sostuvo que el diálogo con las movilizaciones sociales "nunca se rompió" y cuestionó los cortes de calles como método de protesta. "Siempre reflexiono con ellos de no jorobarle la vida a los argentinos, porque los que van en el Metrobus y los que circulan van a trabajar y a sus casas", remarcó Zabaleta.

Previo a movilización de organizaciones sociales vinculadas a la izquierda, que se concretará este miércoles en el centro porteño, el exintendente de Hurlingham destacó que por el momento no está previsto ningún encuentro con los referentes de Unidad Piquetera: "Para mañana no han pedido ninguna reunión. Siempre que lo pidieron, los recibimos. Me he juntado últimamente más con dirigentes piqueteros que con mi propia familia".