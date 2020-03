Alberto cumplió promesa de remedios gratis a jubilados

“Hacía falta hacer los cálculos como corresponde, que no se robe, y que pongamos la prioridad en los que más necesitan, y esos son los jubilados que quedaron postergados durante todos estos años”, aseveró el Presidente, y se preguntó: “¿Cómo pensar que por tener un auto un jubilado no puede tener medicamentos gratis?”. Fernández admitió saber que “los jubilados la están pasando mal” y prometió “hacer todo el esfuerzo por resolverlo”.

El jefe de Estado advirtió que “algunos creyeron que acá había privilegiados y eso no es así” y dijo que el Gobierno está trabajando “en un sinfín de dificultades” que dejaron”, porque quería “empezar a resolver los problemas”. “Hoy estamos aquí empezando a resolver los problemas y también cumpliendo con la palabra, a la que le asignó mucho valor”, dijo Fernández.

En otro orden, el jefe de Estado elogió la “nueva generación política comprometida y decente” y, en ese sentido, mencionó a la titular del PAMI, con quien “se ha terminado todo tipo de corrupción” en el organismo, y “la plata que hay es para que los jubilados tengan mejores derechos”. Asimismo, anunció el envío de un proyecto de ley que está trabajando con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, para “igualar las condiciones de trabajo” y que no persistan las desigualdades entre los géneros, como por ejemplo, que sean “el 70 por ciento de las mujeres las que cobran la jubilación mínima”.

En otro tramo de su discurso, el Presidente manifestó que “la política solo tiene sentido si nos comprometemos con la gente, y la única razón es que la gente esté mejor, servirle al otro”.

Fernández recordó el consejo de la vicepresidenta Fernández de Kirchner, al asumir su mandato, cuando le señaló que “nunca deje de escuchar el corazón de la gente” y le advirtió que iban a “hacer todo lo posible” para que “no escuche” a la gente.

En ese plano, recordó que “en campaña” criticó que el país “pagaba 83 puntos de tasa por las Leliq” y dejó claro que su Gobierno “iba a dejar de pagarle intereses a los bancos para que los jubilados tengan remedios”. “Salieron todos a criticarme, me llamaron populista, demagogo, decían que era imposible y no era tan imposible, hacía falta que no se robe y hacía falta que pongamos la prioridad donde está, en los que más necesitan”, destacó.

Desde hoy, los jubilados tendrán a su disposición un vademécum de 170 medicamentos, cuyos principios activos se tomaron en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Confederación de Médicos de la Argentina y la de los afiliados sobre una base de las patologías más habituales.

Volnovich explicó que los jubilados que tengan más de 60 años, con “la receta, con el DNI y la credencial del PAMI, van directamente a la farmacia y tienen sus medicamentos”. “Lo que hay que chequear es el listado de medicamentos, porque son los esenciales para los adultos mayores, es decir que están incluidos los medicamentos de las problemáticas habituales que tienen como hipertensión y colesterol, por ejemplo, y que se transforman en tratamientos crónicos”.

Participaron también del acto los ministros de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, además del presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner.