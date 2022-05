Los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio se reúnen cara a cara en Corrientes

El motivo oficial del encuentro es el cambio climático, ya que se desarrollará el "Foro de Juntos por el Cambio Desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente".

El cierre estará a cargo de los tres gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, que hablarán después de un panel denominado "Visión nacional de Juntos por el Cambio sobre el cambio climático".

La convocatoria fue organizada por los think tanks de los partidos que integran el frente opositor: la Fundación Alem, de la UCR; el Instituto Hannah Arendt, de la Coalición Cívica; y la Fundación Pensar, del PRO.

Más allá del objetivo central del encuentro, los dirigentes nacionales se mostrarán juntos en el marco del debate de políticas y habrá fotografía de unidad.

Rodríguez Larreta señaló este jueves que todo el que quiera ser candidato presidencial de JxC el año que viene deberá ir a las PASO. Su expresión se interpretó como un tiro por elevación al ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Si bien Macri todavía no confirmó si será postulante en 2023, Rodríguez Larreta no quiere que esa decisión -por sí o por no- condicione sus aspiraciones.