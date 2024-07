Kravetz y una polémica propuesta hacia las personas en situación de calle: pidió a los vecinos no darles de comer

El secretario de Seguridad porteño aseguró: "Si le das comida a una persona que vive en la calle, lo acomodás en la pobreza y es un circuito no virtuoso".

El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, fue cuestionado en las últimas horas, luego de que pidiera a los vecinos no darles de comer a las personas en situación de calle: " Si le das comida a una persona que vive en la calle, lo acomodas en la pobreza y es un circuito no virtuoso".

En una entrevista con Futurock, Kravetz se refirió a los vecinos que le pueden ofrecer un plato de sopa a aquellas personas que viven en situación de calle. "No estoy de acuerdo a que vos bajes de tu casa con la comida para darle a la persona en situación de casa porque lo acomodas en la pobreza ", aseguró.

El programa "Red de Asistencia" de la Ciudad de Buenos Aires

Hace unos meses, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó un programa para asistir a personas en situación de calle llamado "Red de Asistencia", basado en la premisa de que "la calle no es un lugar para dormir ni para vivir". La Red trabaja para asistir y trasladar a las personas que estén en situación de calle a uno de los Centros de Inclusión Social.

JORGE MACRI SITUACION DE CALLE.jpg Jorge Macri presentó hace unos meses el programa "Red de Asistencia".

Sobre el programa, Kravetz explicó: "La Ciudad es la única jurisdicción con paradores y no están en su totalidad ocupados pero no es porque falta gente para ocuparlos es porque no se avienen a ocuparlos".

En línea con eso, agregó: "Protestan por la situación en los paradores porque tienen reglas". "El parador te desacomoda porque te estructura la vida distinta a lo que vos estas acostumbrado en la soledad", cerró.

Para Diego Kravetz: "La situación de calle es una situación muy penosa y romantizarla es hacer pobrismo"

Sobre la pobreza en la Ciudad, Kravetz aseguró: "Hoy tenemos más de 4.500 personas en situación de calle". "Hay un tema convivencial en donde tratamos de darle una vuelta de tuerca, la situación de calle es una situación muy penosa y romantizarla es hacer pobrismo", concluyó.

Persona Calle situacion Según Diego Kravetz, en CABA hay 4.500 personas en situación de calle. Ignacio Petunchi

Sin embargo, el funcionario porteño causó más polémica cuando dijo: "La cabeza del cartonero ya de por sí es distinta al resto de los ciudadanos por su tipo de trabajo, como el de la gente que vive en situación de calle". Además finalizó: "Si como vecino le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, lo acomodas en la pobreza y es un circuito no virtuoso".