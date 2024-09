Patricia Bullrich defendió a Santiago Caputo y aseguró que todos los gobiernos tienen su "Rasputín"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , realizó una particular defensa del asesor presidencial, Santiago Caputo , una de las personas de mayor confianza del presidente Javier Milel, al asegurar que todos los gobiernos, inclusive el actual, tienen su "Rasputín" . Además, lo relacionó con otras figuras de la historia política reciente de la Argentina.

Siguiendo esa línea, Milei negó que Caputo esté acaparando "demasiado poder". Y agregó: “Lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma el amague. La figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre él o sobre mi hermana".