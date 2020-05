Diputados acelera una sesión telemática; Senado define

De hecho, durante la jornada de ayer el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, reunió a un puñado de legisladores del oficialismo y la oposición en el recinto de Diputados y mostró las herramientas -inmensa pantalla incluida- que dispondrá para maniobrar las sesiones.

En esta cámara, las bancadas consensuaron un protocolo para que en el recinto se encuentren presentes las autoridades, los presidentes de bloque y un porcentaje mínimo de cada bancada. De allí el nombre de “sesiones mixtas” que se discutió y se cambió a “telemáticas” cuando se acordó el jueves pasado, en la comisión de Modernización, un protocolo luego dictaminado -de manera presencial- en la comisión de Peticiones, que preside la oficialista Mayda Cresto (Entre Ríos).

Hasta el cierre de esta edición, donde había más dudas era en el Senado, pese a que Cristina de Kirchner fue la primera en ponerle fecha a una sesión virtual en el Congreso -a través de voceros- para pasado mañana. Esa intención inicial comenzó a debilitarse tras el pedido de gran parte de la oposición para tener a jefes de bloque en recinto, como en Diputados. La titular de la Cámara alta no aceptó y su bancada salió en apoyo para que sea ella quien esté sola en el recinto junto a las autoridades.

A pesar de las trabas en cuestión, oficialismo y oposición intentarán acercar posiciones en una reunión de Labor Parlamentaria, aunque hasta el cierre de esta edición no había confirmación de la fecha. Si no es en las próximas horas, pasará a martes-miércoles, y quedaría poco margen para una eventual sesión. Desde el entorno de Cristina de Kirchner aún no descartaron la idea original del miércoles 6, pero evitar dar precisiones en las últimas horas.

Con respecto al temario, ambas cámaras estarán enfocadas en cuestiones relacionadas a la pandemia del coronavirus, como por ejemplo, el ramillete de Decretos de Necesidad y Urgencia que gatilló el Gobierno desde el aislamiento obligatorio dictado a fines de marzo pasado.

Tras semanas de operaciones varias, el impuesto a los denominados “ricos” continúa fuera del radar del Congreso, y la discusión pasa por estas horas en cuanto a un alivio en Ganancias para trabajadores de actividades esenciales -médicos, por ejemplo- y algún guiño a pymes.