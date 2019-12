La DAIA cruzó fuerte a Laura Alonso por sus dichos sobre los nazis

Ayer luego de conocida la noticia de la llegada de Morales a la Argentina, la exfuncionaria lanzó a través de Twitter: "Si alguna vez refugiaron nazis, ¿por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI?".

Banalizar la Shoá, tildando de dictadores y asesinos a dirigentes políticos, colisiona contra todo escenario de convivencia.

También a través de Twitter, la DAIA salió a responder el dislate de Laura Alonso y sostuvo que “banalizar la Shoá, tildando de dictadores y asesinos a dirigentes políticos, colisiona contra todo escenario de convivencia”.

“Durante la Shoá se asesinaron a 6 millones de judíos, evitemos la comparaciones incomparables”, agregó la DAIA en un duro cuestionamiento a los dichos de Alonso.

Ya en las redes sociales, luego de comparar al boliviano Morales con el régimen nazi que mató a más de 6 millones de judíos, la ex diputada nacional del PRO fue duramente criticada por cientos de personas. "Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm (Graciosos trolls K: tengan calma. Soy una persona común con opiniones que no hacen daño)", les respondió en inglés, la políglota Alonso.