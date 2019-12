Laura Alonso comparó el asilo político a Evo Morales con la llegada de nazis a la Argentina

Luego de comparar al boliviano Morales con el régimen nazi que mató a más de 6 millones de judíos, la ex diputada nacional del PRO fue duramente criticada por simpatizantes del Frente de Todos y cientos de personas en las redes. "Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm (Graciosos trolls K: tengan calma. Soy una persona común con opiniones que no hacen daño)", les respondió en inglés, la políglota Alonso.

Ante la catarata de cuestionamientos, difundió distintos artículos periodísticos sobre la llegada de dirigentes de la Alemania Nazi durante el Gobierno de Juan Domingo Perón: "Hay que educar", agregó ante cada publicación de notas recordando ese vínculo.

Embed Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo xxi? — Laura Alonso (@lauritalonso) 12 de diciembre de 2019

Uno de los links compartidos es una entrevista al periodista e investigador Uki Goñi, autor del libro sobre el represor Alfredo Astiz. Fue el mismo quien aseguró a Noticias días atrás que durante el macrismo se instauró en la Argentina una “nueva etapa de negacionismo y relativismo” sobre la última dictadura cívico militar. “La Argentina raya el negacionismo porque se lo usa con odio y para tratar de desvalorizar el trabajo de las madres y las abuelas”, dijo Goñi a Revista Noticias, y agregó que “la idea de liberar a 96 condenados por crímenes de lesa humanidad olía a amnistía encubierta”.

Alonso recomendó la lectura de “La auténtica ODESSA- La fuga nazi a la Argentina de Perón” y “Perón y los alemanes”, ambos publicados por Goñi. También aconsejó mirar el documental "El vecino alemán", de Rosario Cervio y Martin Liji, sobre los 10 años de Adolf Eichmann en la Argentina, o el flim “Operation finale”, que cuenta el Mosad extirpó a Eichmann del país.

Laura Alonso y el exministro de Energía Juan José Aranguren apelaron sus procesamientos en la causa que se investiga supuestas negociaciones incompatibles del primero de ellos por poseer acciones de la petrolera Shell.

Aranguren fue el primero en notificarse del procesamiento y luego apeló la decisión del juez Luis Rodríguez, actitud que siguió minutos después la ultra macrista.

En la causa se investiga el rol de Aranguren en su paso por Energía y si afectó su desempeño el hecho de poseer acciones de la petrolera que supo dirigir, mientras que Alonso es cuestionada por una supuesta falta de control de esa situación. La denuncia se originó en 2016 por una presentación de los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.

Según acusaron, Aranguren entre 2003 y 2015 fue presidente de Shell, a la par que sería titular de acciones del Grupo Royal Dutch Shell Plc, por lo que existía una incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses en tanto la referida compañía petrolera participa activamente del mercado energético, cuya regulación y control le competía a él como ministro de Energía.

La sospecha es porque Aranguren ocupando un lugar en la empresa benefició a ésta con el aumento de tarifas dispuesto en 2016; pero también por la importación de gas desde Chile, favoreciendo a su vez a la firma Shell.

Además, la denuncia se centró en torno a que Aranguren convalidó un contrato donde Energía Argentina SA (ENARSA) habría comprado gas a Chile un 53% más caro que el gas natural licuado que llegaría por barcos y un 128% mayor al abonado a Bolivia.