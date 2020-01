Luis Brandoni fue denunciado por gritarle "asesina" a Cristina Fernández durante el homenaje a Nisman

"El Gobierno de aquel entonces, que hoy ha vuelto con la intención de terminar su tarea inconclusa de asegurar la impunidad de los culpables y de quien pactó con los culpables, firmó un pacto clandestino e inconstitucional con la República Islámica de Irán que después transformó en ley con su mayoría automática en el Congreso. Ese pacto transformó a Nisman en la víctima número 86 del atentado a la AMIA y, a quienes lo firmaron y votaron, en traidores a la patria", recalcaron los oradores del evento en el documento que leyeron.

Pero mientras se desarrollaba el discurso, Brandoni fue captado por las cámaras de televisión. Según las imágenes, habría gritado "asesina" cuando se pronunció el nombre de Fernández de Kirchner. El acto lo negó. El martes por la noche, en una entrevista con el canal de noticias de cable TN, explicó que en realidad "le estaba diciendo 'dale, seguí, dale' al muchacho que estaba leyendo”. Y agregó: "Era un chico muy joven, me pareció inapropiado, inadecuado e inoportuno. Lo que se estaba gritando nada tenía que ver con el espíritu de esa reunión. En lo personal me fastidió mucho porque no correspondía", se justificó.

Según fuentes judiciales, el nombre del denunciante no se hizo público, pero se originó en la Oficina Central de Receptoría de Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

El ex juez federal Carlos Rozanski había afirmado través de las redes sociales que el actor, adherente a Juntos por el Cambio, debía ser denunciado por "instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia".