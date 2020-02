La Asociación de Magistrados ahora está "dispuesta a poner el hombro para superar la emergencia"

Asimismo, Gallo Tagle cuestionó el proyecto que mañana se tratará en Diputados para suprimir las llamadas jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, y aseguró está diseñado "para seguir socavando la imagen de la justicia".

"La emergencia económica no la generamos nosotros, pero estamos dispuestos, y creemos que es lo que corresponde, a poner el hombro", manifestó Gallo Tagle en diálogo con AM 350.

"Hay información incorrecta circulando sobre estas cuestiones. No tenemos jubilaciones de privilegio, es una jubilación especial al igual que la tienen otros 70 regímenes", indicó.

Paralelamente señaló que los jueces están siendo puestos en un mal escenario "para disminuir nuestras herramientas de defensa". "Lo que nosotros queremos es colaborar en la salida de esta emergencia, tenemos diferentes propuestas para poder avanzar sobre ese punto", expresó.

En referencia al proyecto que mañana se tratará en la Cámara de Diputados consideró que no contiene previsibilidad para mensurar el impacto que produciría su aprobación: "Si el objetivo fuera corregir el tema del desfasaje por el déficit que se señala tendríamos que tener números de lo que estamos hablando. Y no, no tienen esos números".

"Lo que tienen diseñado es una especie de reforma que a lo que apunta es a seguir socavando la imagen de la justicia pero sin un análisis correcto de cómo es el impacto. Debemos dar el debate pero bien, razonadamente, con seriedad, con números en la mano", concluyó