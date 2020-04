Filmus: "Los valores de nuestros soldados en Malvinas son los que necesitamos en este contexto de pandemia"

Días atrás el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, realizó un ofrecimiento humanitario a los habitantes de las islas Malvinas ante el avance de la epidemia. Fue antes de que las autoridades de las islas anunciaran la presencia de un posible contagiado.

“Las Malvinas son parte del territorio nacional y es nuestra responsabilidad expresar nuestra solidaridad con sus habitantes", sostuvo Filmus, tras el contacto que mantuvo con el embajador del Reino Unido en la Argentina, Mark Kent, quien se comprometió a trasladar la oferta a las autoridades británicas de las islas. El mismo incluía el envío de alimentos frescos, insumos médicos o tests para detectar el virus causante del COVID-19.

Este ofrecimiento se inscribe en el marco del reclamo mayor de soberanía sobre las islas Malvinas que Argentina volvió a poner en su agenda como un punto prioritario, tras el cambio de Gobierno en diciembre pasado.

Periodista: Hace unos días atrás usted ofreció ayuda humanitaria a las islas Malvinas por la pandemia de coronavirus. ¿En los medios de comunicación trascendió que hubo un rechazo, cómo lo tomó el Gobierno nacional?

Daniel Filmus: No tuvimos respuesta formal al ofrecimiento de las islas. Hemos seguido por los medios las dificultades y los problemas que tienen. Hicimos el ofrecimiento a partir del embajador y a partir de ahí no tuvimos ninguna respuesta. Nosotros no nos podemos guiar por trascendidos en los medios de comunicación. Hemos tenido un gesto estrictamente vinculado a lo humanitario porque los propios medios de las islas planteaban los problemas que habían tenido con la ruptura del puente aéreo con el Reino Unido y las sospechas de que podía haber algún tipo de infección en las islas. Y nuestra actitud inmediata fue solidarizarnos y enviar justamente el ofrecimiento tanto de todo lo que tuviera que ver con condiciones vinculadas a la alimentación, como respecto del coronavirus. Fundamentalmente, tenía que ver con que estábamos en condiciones si ellos necesitaban de ayudarlos a resolver el tema de los tests para la detección del coronavirus. Eso se puede hacer muy rápido en Ushuaia o en cualquiera de las ciudades del sur.

P: En enero de 2020, Argentina volvió a la ONU al Comité de Descolonización a ratificar la soberanía argentina sobre las islas. ¿Cuál fue la recepción del organismo y del resto de los países participantes al reclamo?

D.F.: La reunión fue muy positiva. Hemos tenido un apoyo de todos los integrantes del Comité para que permanezca como un tema presente y que -en junio cuando se reúna nuevamente el organismo- se vuelva a aprobar una resolución que llame a las partes a resolver el diferendo en forma bilateral tal como lo plantea la Resolución 2065 de Naciones Unidas. Así que en este sentido, se reafirmó la posición argentina y no sólo la mesa del Comité en general lo ha acompañado, sino que hubo intervenciones de los cinco países que integran la mesa, que sostuvieron la posición de apoyar la resolución de la Asamblea. Después también estuvimos en contactos bilaterales y multilaterales en la Cumbre Africana que se reunió en Adis Abeba en Etiopía en febrero pasado donde también hubo un número importante de países de la región que reiteraron el apoyo al reclamo de soberanía de la Argentina.

P.: ¿Cuál es hoy la relación con el Reino Unido respecto a este histórico reclamo?

D.F.: En lo que respecta al diálogo bilateral, el Reino Unido no respeta de ninguna manera la Resolución 2065 de las Naciones Unidas. También, como todos sabemos, en el mes de diciembre se cumplieron los seis meses que la Asamblea General de la ONU le había dado al Reino Unido para devolver el archipiélago de Chagos a las islas Mauricio, después de que la Corte Internacional fallara a favor de las islas y no lo hicieron. Esto quiere decir que hay un doble estándar respecto al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y que el Reino Unido mira para otro lado. Esa votación la perdió 120 votos a 6. Fue posterior al Brexit y solo un país europeo -Hungría- acompañó al Reino Unido. El resto de los países no lo acompañaron.

P.: Desde que asumió al frente de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur ¿qué otras acciones se han llevado a cabo?

D.F.: Argentina ha hecho nuevamente planteos en los distintos organismos multilaterales en lo que hace al aspecto diplomático. Lo hemos reiterado en la OEA, lo hemos trabajado con México, que preside la CELAC y en todos los organismos que nos tocó participar. Realmente siempre en todos los lugares lo que hemos tenido es el acompañamiento y la decisión de todos los países de insistir sobre el Reino Unido para generar las condiciones para el diálogo bilateral. Por otro lado, hemos avanzado también en la elaboración de tres leyes que anunció el Presidente el 1º de marzo y que por las condiciones que estamos viviendo no se pueden presentar, pero ya están listas. Una es la creación del Consejo a nivel presidencial respecto de las islas Malvinas para que haya una política de Estado que no esté sometida a los calendarios electorales y que haya estrategias de mediano y largo plazo. En ese Consejo estarían no sólo las fuerzas de la oposición sino también académicos, juristas, la provincia de Tierra del Fuego y los excombatientes porque es imprescindible, más allá de que la Constitución garantiza la imprescriptibilidad del reclamo, que coincidamos en las estrategias para llevarlo adelante. Se ha demostrado en los últimos años que las idas y vueltas no nos han ayudado. La segunda ley tiene que ver con la definición de la plataforma continental argentina a partir de lo que Argentina elevó a las Naciones Unidas y la tercera ley endurece las penas respecto de la pesca ilegal en el mar Argentino. Son tres leyes que están listas para ser presentadas apenas reabra el Congreso.

P.: Estas leyes anunciadas por Alberto Fernández en la Apertura de Sesiones Ordinarias, muestra un cambio de paradigma en el reclamo: el paso de la afirmación de soberanía al reclamo de los recursos naturales.

D.F.: Sí, se ha hecho hincapié en algo que en los últimos años no había sido enfatizado y es que la soberanía no tiene que ver solo con lo territorial, sino también con la defensa de los recursos naturales que son de los 40 millones de argentinos. Estamos hablando de una zona extremadamente rica en pesca, en hidrocarburos, minerales y biodiversidad y esos recursos que están allí en el mar Argentino y en nuestra plataforma continental son de todos los argentinos. En ese sentido, como hicimos también respecto de la ley de hidrocarburos en el año 2013, nos parece que Argentina también tiene que tener una actitud de firmeza respecto de usar el derecho internacional y el derecho nacional para pedir que no se depreden los recursos que están allí.

P.: ¿Cuál es su evaluación de lo actuado por el Gobierno de Mauricio Macri durante su presidencia?

D.F.: El Gobierno de Mauricio Macri, si bien por un lado no dejó de reclamar en los organismos multilaterales, lo que sí hizo fue bajar la intensidad de ese reclamo, generando una menor presencia de la temática de Malvinas a nivel global. En segundo lugar, descuidó totalmente nuestra soberanía sobre los recursos naturales. Por otro lado, hemos coincidido en la necesidad de continuar trabajando con la identificación de los soldados caídos que están en el cementerio de Darwin. Lo estamos continuando porque todavía quedaron algunas tumbas pendientes y estamos trabajando en esa dirección. En este tema sí ha habido política de Estado porque se inició en 2010 y lo continuó el Gobierno de Macri y nosotros estamos dando un paso más en la misma dirección. En los otros temas, tenemos perspectivas diferentes.

P.: Usted fue muy crítico del acuerdo firmado en septiembre de 2016 entre el canciller británico Allan Duncan y el entonces vicecanciller argentino Carlos Foradori.

D.F.: Ese acuerdo tuvo distintos tipos de temas. Uno, con el que coincidimos, que tiene que ver con el aspecto humanitario del reconocimiento de los soldados caídos en las islas y otro que tiene que ver con la defensa de los recursos naturales que, en este acuerdo, de ninguna manera están protegidos. El texto se va a revisar punto por punto para que en ninguno de ellos se tomen decisiones que lesionen nuestra soberanía.

P.: Volviendo al tema de la identificación de los soldados caídos, ¿cómo están las negociaciones para continuar con el reconocimiento durante esta gestión?

D.F.: Ahora, junto al Reino Unido y la Cruz Roja estamos avanzando con una fosa común en la que hay tres cuerpos que faltan identificar con precisión. Esto no estaba dentro del acuerdo anterior y estamos trabajando, con buena predisposición del Reino Unido, en hacer un acuerdo adicional por este tema puntual en donde también está trabajando el Equipo Argentino de Antropología Forense.

P.: ¿Cómo es el trabajo del Gobierno respecto a los excombatientes?

D.F.: Los veteranos tienen un organismo específico que está dentro del Ministerio del Interior. Nuestro trabajo desde la Secretaría es diplomático principalmente y de defensa de los recursos, en lo que hace al derecho internacional. Pero nos reunimos con los excombatientes, con los familiares y con los distintos sectores para escucharlos y tratar de defender todos sus derechos y proteger sus demandas. La sociedad está en deuda con ellos. Más allá de los homenajes y de los discursos en las cuestiones concretas tienen que responder a las necesidades de los excombatientes y de sus familiares. Hay familias que quedaron desprotegidas, otras tantas que tuvieron que lamentar perdidas y otras a las que les tocó acompañar a aquellos que llevan las heridas de la guerra, tanto en sus cuerpos como en la mente. Al contrario de lo que se hizo en otra época que era tratar de colocar sus demandas debajo de la alfombra y no responder a los excombatientes, me parece que es un deber del Estado -más allá de rendir reconocimiento, homenaje y memoria- comprometernos a resolver los problemas concretos que se plantean. Una buena parte de los excombatientes perdieron la vida en tierra, suicidándose justamente porque encontraron un Estado que no respondía a sus demandas.

P.: Como diputado, usted había presentado tres proyectos en el Congreso para garantizar derechos y la atención de salud de los veteranos, ¿Se podrá avanzar en algo en este sentido?

D.F.: Estos proyectos tienen todavía estado parlamentario porque fueron presentados en 2019. Han sido acompañados por todos los sectores de los excombatientes y un conjunto de diputados, en particular los está encabezando en este momento la diputada Mara Brawer. Ahora, estamos en un momento de urgencias, pero hemos hablado también con la ANSES de la posibilidad de que se conviertan en leyes algunos de los derechos que han adquirido los excombatientes para que sean colocados como política de Estado y evitar que sean cuestionados ante cambios de Gobierno.

P.: Este nuevo aniversario del 2 de abril es especial porque lo atraviesa la cuarentena por el coronavirus. ¿Se dispuso algún formato especial para los homenajes?

D.F.: La verdad es que teníamos previsto un conjunto de actividades muy importantes que hubo que levantar a causa del coronavirus. Este año íbamos a estar en la vigilia en Río Grande. La provincia de Tierra del Fuego y las intendencias de Ushuaia y Río Grande planificaron para que las actividades puedan ser virtuales. Incluso el Museo de Malvinas está preparando un recital virtual donde va a estar León Gieco, entre otros. Nos parece también que es un día para reflexionar. Si uno piensa en los valores que llevaron adelante nuestros soldados, valores que están vinculados a la solidaridad, al coraje, a la acción conjunta son los que necesitamos hoy también en este contexto de pandemia. Cuidarnos y protegernos, son valores que tenemos también que aprender de quienes combatieron en Malvinas.