Mariano Recalde confirmó que dio positivo al Covid-19

"Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde", inició su publicación el senador. "Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo", siguió en su posteo.

Finalmente, contó: "Estoy bien de salud, por el momento los síntomas son leves". "La pandemia no terminó, sigamos cuidándonos", concluyó en su cuenta de Twitter.