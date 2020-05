La Bicameral de Deuda aprobó investigar la fuga de capitales y el endeudamiento durante el macrismo

Como era de esperar, el oficialismo cargó sobre la salida de divisas, mientras que la oposición se aferró a que durante la gestión de Cambiemos no hubo mayores fugas que en los años anteriores. Los primeros cruces se dieron cuando exponía el diputado Luciano Laspina (PRO) que se extendió en el uso de la palabra y criticó el "revisionismo" desplegado por el peronismo.

Enojo de Laspina.mp4

Cuando se le llamó la atención a Laspina por el tiempo de su discurso, el senador José Mayans, presidente de la comisión, pidió que concluyera su exposición. Sin embargo, continuó por varios minutos más con el respaldo del resto de la oposición. "Me quiere llevar puesto, me quiere pechear. Yo tendré cara, pero no soy boludo, no me quiera llevar por delante", sostuvo un ofuscado laspina, que cuando lo acusaron de "no querer investigar a sus amigos", lanzó: "¿Qué amigos? Si estoy peleado con todos

Desde la oposición, también solicitaron que se amplíe el periodo de investigación de la deuda a otros períodos. En este sentido, el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, estebleció: "No se trata solamente de concentrarse en un periodo de cuatro años, un mandato de un gobierno, sino de extenderlo para atrás. Es importante extender el informe del Banco Central hacia atrás para entender bajo qué condiciones hay fuga y qué tipo de actores implican".

En tanto, el diputado porteño del Frente de Todos y secretario de la comisión, Itai Hagman, sostuvo: “Es muy importante avanzar en esta investigación porque el pueblo argentino tiene derecho a saber lo que pasó. Segundo, para establecer responsabilidades de funcionarios y connivencias con los fugadores, si efectivamente las hubo".

"También para detectar otro tipo de coincidencias, por ejemplo con informes anteriores (como el de 2001), si hay sectores que fugaron y hoy piden asistencia del Estado o empresas que hayan contraído deuda con la banca pública luego de fugar. Finalmente, es fundamental para pensar modificaciones legislativas y normativas del Banco Central para que esto no se pueda repetir en el futuro”, continuó.

A su vez, el senador Oscar Parrilli pidió hace unos días que la justicia investigue "a los responsables de la fuga de capitales" durante la gestión de Cambiemos.

En este sentido, Parrilli puso el acento en la importancia de que la justicia determine "si hubo complicidad de funcionarios" en estas maniobras, luego de que el Banco Central, con la información contenida en su informe, "confirmara la presunción de gran parte de los argentinos".

La Comisión Bicameral está integrada, ademas de Mayans por los senadores oficialistas Maurice Closs, Oscar Parrilli, Matias Rodríguez, Maria de los Angeles Sacnun, y Adolfo Rodríguez Saa; de Juntos por el el Cambio, Martin Lousteau, Ernesto Martinez, y Pamela Verasay, y de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck.

Por la Cámara baja, la integran, los diputados del Frente de Todos, Carlos Heller, Itai Hagman, Rodolfo Tailhade, Cristina Alvarez Rodríguez y Fernanda Vallejos y por Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, Brenda Austin, Federico Angelini, Hernan Berisso, y Ricardo Buryaile.