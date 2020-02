Macri reúne a la mesa chica del PRO en su oficinas de Olivos

"Será un reencuentro con la mesa. Macri ya se vio con algunos, pero ahora será una reunión formal, para analizar la coyuntura y ver los pasos a seguir", indicó una fuente del PRO a esta agencia.

Desde el entorno de Rodríguez Larreta y Vidal confirmaron la asistencia de ambos a la reunión, que según los últimos movimientos en la agenda sería a las 15.30 en las oficinas de Macri en Olivos.

También estará la nueva titular del PRO, Patricia Bullrich, y el presidente saliente, Humberto Schiavoni, junto al titular del bloque de diputados de PRO en el Congreso, Cristian Ritondo, y el ex senador Miguel Angel Pichetto, candidato a vicepresidente en la fórmula que presentó Macri.

Esta será la primera vez que el grupo, que tuvo una agenda caliente durante la gestión de Cambiemos y en la campaña, vuelva a reunirse con Macri, que, tras dejar el poder el 10 de diciembre, viajó al exterior y descansó en la Patagonia durante parte del verano.

Si bien, Rodríguez Larreta y Macri ya habían almorzado juntos hace pocos días, y también hubo un encuentro individual con Bullrich en las oficinas del ex presidente, a pocas cuadras de la Quinta de Olivos, hoy tendrán lugar una reunión formal con ambos a la vez.

Anoche, en declaraciones al canal La Nacion+, Bullrich dijo que el silencio de Macri hasta ahora respondió a "una decisión republicana de no hablar". La ex ministra de seguridad dijo que esto se debe a una costumbre usual en "otras democracias" del mundo, para no entorpecer el inicio de la gestión del sucesor, en este caso Alberto Fernández.

"El ex presidente habla a través de su partido", agregó Bullrich, y recordó los temas en los que Juntos por el Cambio y el PRO se mostraron "disconformes" en estos últimos días, como el de las jubilaciones, entre otros.

A la par de Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal volvió de sus vacaciones y retomará también su vida política.

La exgobernadora mantuvo ayer una reunión con Ritondo, ahora jefe parlamentario del partido en el Congreso, y su mano derecha en la provincia mientras fue su ministro de Seguridad, según confiaron testigos del encuentro.