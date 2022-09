Máximo Kirchner: "Lo de Guzmán fue un desastre"

El diputado nacional Máximo Kirchner fue categórico al referirse al exministro de Economía, Martín Guzmán: "Lo de Guzmán fue un desastre", lanzó. En referencia al actual ministro, Sergio Massa sostuvo que "está ordenando el desastre que dejó Guzmán, pasa que el ministro no lo dirá por respeto a Alberto. Pero yo no tengo problema en decirlo, fue malo, y todas las cosas que Guzmán decían que iban a pasar en economía no sucedían", completó.