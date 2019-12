Memorando con Irán: Zannini pidió que declaren dos testigos clave

La solicitud la presentó Mariano Fragueiro Frías, abogado defensor del ex secretario Legal y Técnico, quien remarcó la necesidad de esas declaraciones en la denuncia iniciada por Alberto Nisman antes de morir. “Zannini se vio arbitrariamente privado de su libertad merced a una instrucción tan irregular como parcial e incompleta, en la que -intencionalmente- se omitió la producción de medidas de prueba dirimentes pues lo que menos guiaba al juez y al Ministerio Publico Fiscal era averiguar la verdad”, sostuvo el letrado en el escrito que recibieron los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, del TOF N°8.

Fragueiro Frías consideró que las testimoniales de Noble y Sollier son vitales para dilucidar que detrás del Memorando no existió en ningún momento una maniobra de encubrimiento del atentado a la AMIA. Según el abogado, al día de hoy, cuando todavía no hay fecha de juicio oral, “persiste el déficit de prueba esencial”, lo que motiva a Zannini a reclamar la “inmediata” realización de las declaraciones.

Joel Sollier Interpol AMIA Memorando Irán.jpg El ex consejero jurídico de Interpol, Joel Sollier, remarcó que "la Oficina de Asuntos Jurídicos consideró que el referido acuerdo (con Irán) es un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa" por el ataque a la mutal judía.

Fuentes judiciales revelaron que la principal dificultad de los magistrados para acceder al pedido es que los dos ex directivos de Interpol residen en el exterior. Aunque las defensas de los acusados en este expediente no descartan que ambos ex funcionarios visiten voluntariamente el país para presentarse a declarar.

Por esta causa, el 6 de diciembre de 2017 el juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva y embargó por $ 50 millones a la exmandataria y vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. En la misma resolución -y con otros multimillonarios embargos de bienes-, dictó los procesamientos de Oscar Parrilli, el fallecido excanciller Héctor Timerman y Zannini, entre otros dirigentes políticos. Por esta investigación Zannini estuvo más de días 100 preso.

En marzo de 2018 Bonadio cerró la instrucción y elevó la causa a juicio oral sin escuchar el testimonio clave de Noble, principalmente. El ex secretario general de Interpol pidió declarar en la causa, pero para Bonadio no era importante escucharlo. Sin embargo, Noble fue quien desmintió públicamente en reiteradas ocasiones que haya existido algún pedido del Gobierno de Cristina o de sus funcionarios para levantar los pedidos de captura internacionales sobre los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. Esa testimonial derribaría la idea del fallecido Nisman y de otros querellantes de que Cristina y su Gobierno quisieron encubrir la voladura de la mutual judía a partir de la firma del Memorando.

Ronald Noble. Ronald Noble, ex secretario general de Interpol, aseguró que ninguna autoridad argentina solicitó el levantamiento de las cautelares rojas contra los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

“Nisman menciona (en su denuncia) en más de diez oportunidades que fui yo, como secretario general de Interpol, quien impidió que se levantaran las notificaciones rojas en el caso Amia. Le adelanto que mi testimonio no coincidirá con la denuncia. Argentina y sus representantes siempre le expresaron a Interpol que las notificaciones rojas debían mantenerse”, explicó Noble en 2017, cuando se ofreció para declarar como testigo a través de videoconferencia desde Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, donde reside y trabaja. Noble también dijo públicamente que el levantamiento de las cautelares rojas de Interpol solo es posible si el juez de la causa lo solicita, hecho que tampoco existió.

Por su parte, el ex consejo legal de Interpol Sollier expresó en la misma línea que la firma del pacto no implicaba “ningún tipo de cambio en el estatus de las certificaciones rojas aplicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA".

Lo cierto es que en marzo de 2019 la Corte Suprema ratificó los procesamientos con prisión preventiva de los acusados y allanó el camino para el inicio del juicio oral y público. Ahora falta que TOF N° 8 defina si cita a los ex directivos de Interpol o fija fecha de inicio del juicio sin escuchar a los testigos clave.