Mendoza: gobernador Rodolfo Suarez no aplicará las modificaciones a la ley minera 7722

"Esta ley hay que reglamentarla. Voy a suspender la reglamentación de la ley, con lo cual, la ley no entrará en vigencia hasta que no sea reglamentada", explicó Suárez en conferencia de prensa.

"Queremos dar el debate. Vamos a convocar a todas las entidades, a todos los que opinen, que saquemos este debate a la luz seriamente. Aquí viven mis hijos, mis nietos, aquí nací yo y voy a morir en esta tierra y lo que más quiero es cuidar el agua", subrayó el mandatario de Cambiemos.

El gobernador aseguró que "es mentira que automáticamente, porque hay una explotación minera, de inmediato hay contaminación. Es mentira, tendría que ocurrir un grave error para que suceda eso. Los mendocinos podemos hacer las cosas bien en un debate maduro. Pero este debate oculto y dogmático no nos está haciendo bien", agregó.

Mendoza Mineria Protesta.jpg Foto: Gentileza DERF

"Como el primer deber que tengo es garantizar la paz social y tenemos información y no queremos que los violentos ganen este debate, diciendo que hubo represión cuando no la hubo. Vamos a convocar al diálogo a todos. Al arzobispado, a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos, a organismos internacionales. Voy a estar presente personalmente en el debate", manifestó.

"No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Voy a gobernar escuchando a cada uno de los mendocinos. Me anima y me mueve solamente la pobreza. Lo que queremos es cuidar el agua y que haya trabajo, trabajo de calidad", concluyó.

El Gobierno nacional promete cuidar el agua

Este jueves el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, había prometido que el Gobierno nacional "bregará por el cuidado del agua" de las cuencas que se verían afectadas por el desarrollo minero en la provincia cuyana, pero afirmó que el conflicto social lo debía resolver el gobernador Suarez.

El funcionario reveló también que el presidente Alberto Fernández "está muy preocupado" por lo que está sucediendo en Mendoza y reveló que habló "varias veces" con él para hacer un seguimiento.

mineria referencia.jpg

Fernández estuvo también reunido el lunes durante una hora en la Casa Rosada con la senadora nacional y ex candidata a gobernadora de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, para poder conocer mejor el conflicto y tomar una posición, pero hasta el momento no ha hablado del tema.

"La ley mendocina que habilita la minería evidentemente no está obteniendo consenso social. Y es un tema que tienen que resolver el gobernador y la Legislatura. Los únicos que pueden frenar esta situación son ellos", sostuvo el funcionario nacional en una entrevista radical. Así se expresó el ministro de Ambiente sobre el conflicto social que desató la modificación de la ley 7722 por parte de la Legislatura mendocina para habilitar la expansión de la actividad minera.