Se reúne la Bicameral que analiza los pedidos de juicio político al procurador Eduardo Casal

El encuentro de la Bicameral, que encabeza el senador del Frente de Todos por Río Negro, Martín Doñate, comenzó por videoconferencia pasadas las 17.

La comisión viene estudiando denuncias hechas contra el trabajo de Eduardo Casal al frente de la Procuración, mientras el pliego del juez federal Daniel Rafecas, designado por el Poder Ejecutivo para ocupar la jefatura del Ministerio Público Fiscal, permanece en estudio en la Comisión de Acuerdos del Senado porque el oficialismo aún no tiene los dos tercios de los votos para su aprobación.

Los abogados Dionisio Velasco y Juan Carlos Coulleri, arrancaron la ronda de exposiciones y se refirieron a designaciones presuntamente anómalas de fiscales en la provincia de Corrientes. "Con colegas del Colegio de Abogados de Paso de los Libres hicimos una denuncia administrativa en la Procuraduría General de la Nación en violación al reglamento disciplinario para magistrados, contra los doctores Schaefer, Benitez y Martínez", explicó Velasco.

A su turno, Coulleri aseguró: “Nunca habíamos vivido situaciones tan deplorables con respecto al manejo de los funcionarios de las fiscalías". “El no cumplimiento de la ley 24.946 es simplemente la muestra de cómo se desarrollaron ellos con respecto a la legislación”, agregó.

Al tomar la palabra, la senadora por Corrientes, Ana Almirón, preguntó "si estas irregularidades se dieron únicamente en Paso de los Libres o si también se dieron nombramientos irregulares en otras circunscripciones".

"En Corrientes se ha utilizado el lawfare, es decir, la guerra judicial, donde se ha desafectado a la fiscalía de Paso de los Libres y la toma de la misma", respondió Velasco.

También fue convocado el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Carlos Rívolo, a pedido de los legisladores de Juntos por el Cambio para hablar sobre el procedimiento disciplinario dentro de la Procuración. "Desde la Asociación de Fiscales (AFFUN) no intervenimos de ninguna manera en los sumarios administrativos ni en la etapa disciplinaria, no tomamos ningún tipo de parte y así se lo hacemos saber siempre a los colegas", indicó.

En respuesta a la participación de Rívolo, el diputado y titular de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Rodolfo Tailhade, expresó: “Estoy harto de quienes se vienen a presentar como defensores del poder judicial independiente y no tienen absolutamente nada que ver con la independencia”. “Solo quiero dejar asentado en nombre de quién viene hablar acá el fiscal Rívolo, que defiende los mismos intereses que Casal”, indicó.

Tras una pregunta de la senadora del Frente de Todos por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, Rívolo respondió: "cuando me planteen una causal objetiva vinculada al procurador interino Casal, vamos a adoptar una posición en ese término. Casal está ocupando ese lugar por la falta de destreza política del gobierno anterior y de este gobierno de designar un Procurador General".

"Yo no estaba de acuerdo con la gestión de Gils Carbó pero aún así defendimos la institucionalidad y le dijimos al gobierno anterior que por decreto no. Nosotros los fiscales también queremos un procurador efectivo porque eso ayuda a ordenar la institución, sobretodo frente al sistema acusatorio", agregó Rívolo.

El secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García y el director del Programa de Control de la Corrupción e Inteligencia Ilegal de la Comisión Provincial de la Memoria, Federico Schmeigel dieron cuenta del pedido de informes realizados ante el procurador Eduardo Casal.

"La Comisión por la Memoria es un organismo público, autónomo que en su génesis está trabajar las cuestiones de inteligencia ilegal. Nosotros presentamos una nota ante esta comisión para manifestar nuestra preocupación respecto de los objetivos y funcionamientos de la Secretaría de Análisis Integrante del Terrorismo Internacional", advierte Cipriano García, sobre la dependencia creada por Casal en 2018, en el seno del Ministerio Público Fiscal.

Schmeigel agregó: "Nos encontramos ante una cantidad de causas por inteligencia ilegal que se tramitan en la Justicia federal. Las circunstancias en las que se dirimen en la Justicia fueron producidas en un contexto y nos preocupaba que en ese contexto fue cuando se creó la SAIT".

Por último, el fiscal Adrián García Lois denunció que el procurador Casal le inició "un sumario administrativo durante el pico de contagios y fallecimientos por la pandemia, fijando un plazo de 30 días para resolverlo y 5 días para designar un defensor", mientras el se encontraba de licencia con imposibilidad de movilizarse.

"En el medio de una licencia por motivos de salud que me impiden desplazarme y que me han llevado a cuestiones de estrés postraumático me notifico que el procurador decide impulsar un sumario administrativo en mi contra", por hechos de 2013, cuando era fiscal de Lomas de Zamora.

"Para mí fue un acto de hostigamiento terrible. Este sumario vulnera todas las reglas de la OIT", dijo. "Esto que me pasó a mí es lo que pasó en una época cuando querían destruir a alguien, ataques infundados, atentados, la esmerilación mediática", agregó.