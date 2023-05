Misiones: gana el oficialismo y Passalacqua vuelve a la gobernación

Si bien la lluvia fue la gran protagonista de la jornada, en cierta forma no incidió en el porcentaje de votantes. “Votó el 75 % del electorado”, confirmaron desde el Ministerio de Gobierno. “Es un buen porcentaje”, agregaron.

El FR puso en juego 16 bancas y las intendencias de 77 de los 78 municipios, ya que sólo no gobierna la comuna de Colonia Aurora, una localidad “pequeña” ubicada en el centro de la provincia.

En estos comicios se votó por primera vez en las localidades de Salto Encantado fundada el 2 de junio del 2020 y la comuna de Fracran fundada el 27 de octubre del 2022.

En 2003 el entonces gobernador Rovira, convocó a justicialistas, radicales e independientes para conformar un partido misionerista alejado de los partidos nacionales. “Rovira tuvo la visión y priorizó la provincia de Misiones”, dijo en más de una oportunidad el electo gobernador Hugo Passalacqua.

Rovira ganó la re elección de ese año. En tanto que luego se impuso en los comicios del 2007 y 2011 con Maurice Fabián Closs, las del 2015 con Hugo Passalacqua las del 2019 con Herrera Ahuad y las de este domingo en las que postuló nuevamente a Hugo Passalacqua.

En cierta forma el electo gobernador Hugo Passalacqua lanzó su candidatura el 10 de diciembre del 2019 cuando le entregó el mando al entonces vicegobernador Oscar Herrera Ahuad. “Se quedaron con ganas de más Passalacqua”, dijo en ese momento Rovira.

Passalacqua había dejado su gobierno con un 65 % de imagen positiva. Porcentaje que también tiene hoy Herrera Ahuad.

A excepción de 2015, desde el 2003 Misiones desdobla su elección. “No dependemos de ningún partido nacional. Somos misioneristas y dirimimos primero las cuestiones provinciales”, dijo en más de una oportunidad tanto Herrera Ahuad como Passalacqua.

Bajo este slogan Herrera Ahuad, Passalacqua, Spinelli y demás candidatos a diputados e intendentes llevaron adelante la campaña electoral. “Primero Misiones”.

La nacionalización no tuvo el efecto esperado. Las presencias en Posadas, Eldorado, Oberá e Iguazú del gobernador de Jujuy y pre candidato a presidente Gerardo Morales, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del Pro (en uso de licencia) y pre candidata a presidenta Patricia Bullrich y el referente del Peronismo Federal el rionegrino Miguel Ángel Pichetto y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal no lograron torcer la voluntad del electorado.

A la vez intentó acercar los votos del conflicto partido libertario Integración y Militancia que en los últimos días y ante el conflicto interno que motivó la intervención del Tribunal Electoral anunciaron el apoyo al candidato diputado provincial Pedro Puerta.

PJ muy divido

El FdT llegó muy dividido a las elecciones provinciales. Esto hizo que sólo se preocupen por dirimir su interna.

Por un lado, se presentó el Frente Amplio que llevó a la cristinista diputado del Mercousr Julia Perié y por el otro a Isaac Lenguaza del Frente la Fuerza de Todos.

Perié tuvo el acompañamiento del Movimiento Evita; mientras que Lenguaza contó con el apoyo del a camporista diputada nacional Cristina Brítez y del presidente del Partido Agrario y Social Héctor Bárbaro.