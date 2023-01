Monotributo Tech: Casaretto aseguró que "viene a estimular a la economía del conocimiento"

El legislador aseguró en diálogo con Radio Télam que si el proyecto prospera "se va a permitir el pago de un monotributo especial con tres categorías, según facturen hasta US$ 10.000; US$ 20.000 o US$ 30.000 anuales", y subrayó que "se va a acceder a los dólares derivados de la exportación sin necesidad de liquidarlos al tipo de cambio oficial".