Ex directores de AFIP desfilaron por Comodoro Py en el juicio Oil Combustibles

Echegaray, López y De Sousa son juzgados por supuestas irregularidades en planes de pago vías “el Artículo 32” otorgados a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP para el Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

El expediente involucra a unas 1232 personas -entre físicas y jurídicas- desde que pasó a Comodoro Py. Todos esos contribuyentes fueron notificados de que existe una causa en su contra por haber sido beneficiarios de los 1613 planes especiales de la AFIP otorgados durante la gestión de Echegaray para poder financiar en cuotas sus deudas con el fisco. Constructoras, petroleras, empresas del Estado, clubes de fútbol y hasta animadoras de TV aparecen implicadas en este nuevo expediente. Todos ellos recibieron idéntico tratamiento administrativo en el organismo recaudador que la petrolera Oil Combustibles.

La audiencia comenzó a las 11 en Comodoro Py 2002 y los jueces tendrán que decidir sobre un planteo hecho por ambos testigos vinculado a su situación en una causa aparte, en la que se investiga una denuncia presentada por Cristóbal López por supuestas presiones del gobierno de Mauricio Macri.

López fue indagado en la audiencia del jueves último, rechazó todos los cargos y negó haber recibido de manera irregular el plan de facilidades. Aseguró que en su rol como empresario y accionista no tenía injerencia alguna en la operatoria de la petrolera, cuyas oficinas, afirmó, conoció recién en 2017. “Yo no me robé nada, ni un centavo. ¿Por qué estoy acá? Porque era la figura que necesitaba Macri”, sostuvo.

Según fuentes judiciales, Abad evitó referirse a cuestiones puntuales vinculadas a la situación de los acusados o la petrolera porque con sus palabras podría "autoincriminarse".Estos argumentos fueron aceptados por los jueces, por lo cual solo respondió a nivel general cuestiones vinculadas al funcionamiento de AFIP, planes de pago y sistemas de recaudación.

Sobre los planes de pago especiales previstos en el artículo 32 de la Ley 11683, de Procedimiento Tributario Nacional, Abad dijo que en su gestión no los concedió porque "la ley establece que el Administrador General puede hacerlo o no". "Yo no lo hacía", dijo.

El ex funcionario explicó que los planes del artículo 32 "no tienen el grado de publicidad que tienen otros planes". "Los otros planes surgen de resoluciones generales que son conocidas por los profesionales, sectores económicos, tienen un grado de universalidad" que no tiene el del artículo 32 "que son más que nada una relación binaria con el contribuyente", dijo.