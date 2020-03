Coronavirus: oposición pidió celeridad en medidas y gira lupa hacia la falta de información

Las patinadas de Ginés en la previa de la cuarentena -también en últimas horas, pese a cambio de comando en comunicación- y el llamativo silencio de Cafiero fueron motivo de preocupación en el Congreso, y no sólo de la oposición. En paralelo, Alberto Fernández se desgastó de manera innecesaria durante el fin de semana al interactuar no sólo en medios de comunicación, sino también en redes sociales. El combo no convenció al macrismo, el principal bloque anti K en ambas cámaras, y la bancada se lo hizo saber ayer a Massa -no participó el jefe del oficialismo en Diputados, Máximo Kirchner- a través de una batería de solicitudes.

El macrismo pretende que el Casa Rosada “designe un enlace oficial del Ministerio de Salud o de la Jefatura de Gabinete con los bloques en general y las autoridades de la comisión de Salud y Acción Social que puedan concentrar los pedidos de información”, y “mantener un canal de diálogo y difusión de la evolución diaria de la pandemia en nuestro país y de las medidas” que el Ejecutivo “vaya decidiendo para enfrentarla”.

Por otra parte, los jefes del PRO -Cristian Ritondo-, UCR -Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio- y Coalición Cívica -Maximiliano Ferraro- le delegaron a Massa la necesidad de que la secretaría parlamentaria releve “la totalidad de los proyectos e iniciativas presentados por los diputados con motivo de la cris del COVID19 y se pongan a disposición de dicho enlace, o en su defecto hasta su designación se pongan en conocimiento del Jefe de Gabinete de Ministros”.

Además, Juntos por el Cambio quiere que “en lo inmediato y hasta que se vuelvan operativas las instancias de enlace y de reunión de la comisión”, Massa reitere “al ministro de Salud, o a las autoridades sanitarias que considere oportuno, las siguientes consultas que quedaron pendientes de respuesta desde la visita” que Ginés González García hizo a Diputados días atrás.

Entre los cuestionamientos aparecen la llegada de reactivos, procedimientos de testeo, plan de descentralización, y que se informe si se hizo efectiva la transferencia de partidas de “subsidios” al Instituto Malbrán definida por el interbloque. Este último punto fue acordado la semana pasada por Massa, Kirchner y los jefes de bloque de la oposición pero, tras críticas varias, desde todos los espacios miraron hacia un costado en una penosa acción y comenzaron a direccionar esos fondos a distintos organismos.

Juntos por el Cambio requirió también el panorama de insumos críticos para personal de la salud, respiradores y la disponibilidad y la ampliación de la capacidad hospitalaria en cada provincia.

Desde la oposición también consultaron sobre los argentinos varados en el exterior, más allá de la labor realizada por Cancillería para organizar retornos al país, y exigieron la conformación de un enlace con las comisión de Relaciones Exteriores junto a la devolución del impuesto PAÍS, la extensión de límites en tarjetas de crédito y de giro de divisas.

Otro punto marcado fue el seguimiento que tendría que hacer PAMI en personas mayores -dardos tras centenares de despidos en el área que comanda la camporista Luana Volnovich- y las decisiones aún no adoptadas para sostener el empleo privado y para evitar los despidos, así como la decisión de dar luz verde a facilidades de pago de obligaciones tributarias y abono de servicios varios.

En lo que sí hubo coincidencia, una vez más, fue que si el Ejecutivo necesita una ley por imposibilidad de Decreto de Necesidad y Urgencia, la oposición hará lo necesario para habilitar la sesión que se convoque