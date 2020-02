El PJ se reúne de cara a la renovación de las autoridades

El Partido Justicialista -PJ- se reúne por primera vez en el año Partido Justicialista

El periodo de Gioja vencerá en mayo, pero el sanjuanino quiere continuar al frente y continuar con su apoyo al presidente Fernández, tal cual lo manifestó la semana pasada en la Comisión Ambiental del Partido Justicialista: “Desde el PJ vamos a apoyar al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que es nuestro gobierno. Los que nos sentimos identificados con esta propuesta nacional estamos dispuestos a esclarecer y difundir las políticas que se llevan adelante".

En la misma línea se mostró Capitanich, quien aseguró que no desea un enfrentamiento con su par, sino todo lo contrario: "Me encantaría formar parte de una discusión por la conducción del justicialismo, pero no para pelearme con otro compañero, porque sinceramente acá no se trata de vedetismos ni posiciones personales, sino de una visión colectiva".

Además de lo mencionado, el Consejo debatirá sobre la situación política y económica del país, a pesar de no contar con Fernández, pero se confirmó la asistencia del ministro de Interior Eduardo 'Wado' de Pedro, a pesar de que no es miembro consejero del Partido Justicialista.

Tampoco forman parte de la actual conducción los sectores gremiales afines al sindicalista camionero Hugo Moyano ni a la Corriente Federal de la CGT que lidera el bancario Sergio Palazzo.