La desilusión de Bullrich con Macri que revela más crisis en JxC

La respuesta de Bullrich no se hizo esperar y este miércoles, en diálogo con Urbana Play, le respondió a Macri. "No es el momento para que Macri plantee temas parlamentarios futuros, hoy voy a debatir lo que dijo porque me parece inconveniente”, expresó.

De este modo, la candidata presidencial de JxC le marcó la cancha al expresidente: “Estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso, justamente nuestra fortaleza es la capacidad parlamentaria, considero que no es conveniente que Macri haya dicho una cosa así, no es el momento, lo discutiré con él”.