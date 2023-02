Continúa el corte y acampe en la 9 de Julio por planes Potenciar Trabajo

acampe 9 de julio protesta unidad piquetera Telam

Corte y acampe en la 9 de Julio en reclamo de Potenciar Trabajo

"Por ahora definimos quedarnos esta noche, por lo menos hasta mañana al mediodía", afirmó en declaraciones a Télam la coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia, respecto a la continuidad de la protesta. Adelantó así que volverán a reunirse en asamblea "mañana por la mañana" (por este jueves), para evaluar si continúan con la medida.

Las protestas piqueteras "serán de carácter nacional" y "por lo menos hasta el día jueves", adelantó Saravia. "Hay varios temas pendientes, entre ellos, por las personas que fueron suspendidas del programa (Potenciar Trabajo) de manera injusta".

A raíz de la protesta, el tránsito se mantenía este jueves interrumpido en la avenida 9 de Julio en el tramo que va desde la avenida Corrientes hasta San Juan.

La medida fue decidida este miércoles en asamblea, luego de una jornada de protesta que comenzó a las 15 y que se mantuvo toda la tarde frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano,

La cartera encabezada por Victoria Tolosa Paz calificó la protesta como una nueva "extorsión" y ratificaron el proceso de validación del programa.

"El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre", afirmó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en declaraciones formuladas ayer a la radio FM Delta.

De esta forma, la ministra criticó al movimiento que encabeza Eduardo Belliboni, ante el nuevo "movilización y acampe" frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social para esta tarde, en reclamo de "suspensiones y bajas" en el programa Potenciar Trabajo, entre otras demandas.

"El ministerio no es el ministerio de los piqueteros, es el de Desarrollo Social que tiene como objetivo políticas públicas que garanticen que los sectores más vulnerables de la Argentina puedan encontrar la transferencia de ingresos para subsistir y tener un plato de comida en sus hogares", remarcó Tolosa Paz.

Conflicto por la auditoría de planes Potenciar Trabajo

El foco del conflicto con el Gobierno es la suspensión de los 154.441 planes del Potenciar Trabajo, anunciados por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a mediados del mes pasado.

La auditoría que realizó la cartera buscaba acreditar la identidad de los beneficiarios para “regularizar” el programa. Si bien la medida tuvo una serie de prórrogas, este miércoles se vence el plazo para que los beneficiarios afectados por la suspensión regularicen su situación.

Las organizaciones sociales que llevarán adelante la jornada de protestas en todo el país denuncian una serie de trabas e inconvenientes en el proceso de validación de datos. El procedimiento es virtual y se realiza a través de la aplicación Mi Argentina, uno de cuyos problemas, según refieren, es la validación facial, como solicitud de los requerimientos de seguridad.

“Pusieron 60 puntos de validación presencial, pero en la provincia hay 165 municipios. Es muy difícil para quien no está habituado a la tecnología”, sostuvo Saravia, e insistió en que la la auditoría está lejos de “transparentar” el proceso de validación.

Según explican desde la cartera de Desarrollo Social, los puntos presenciales de Validación Digital para seguir cobrando el Potenciar Trabajo funcionan en los CDRs (Centros de Referencia).

Se trata de 56 locales de gestión que están ubicados en diferentes puntos del país y están integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales.

Los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación cuentan con la instancia "validación fuera de plazo" que será evaluada por la Secretaría de Economía Social y, al día de la fecha, 21.962 personas ya hicieron el reclamo, precisaron desde el Ministerio.