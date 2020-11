Gobierno definió el aumento a jubilados de diciembre: 5% (Alberto y cinco definiciones clave)

Allí explicó: “Arrancamos con una jubilación mínima de $14 mil. El presidente Alberto Fernández se comprometió a arreglar esto y tomó muchas medidas: dos bonos de $5.000 y de $3.500, el regreso de los 170 medicamentos cubiertos por el PAMI. En dos años, perdieron el 20% de capacidad de compra. El Presidente congeló las tarifas”, siguió Raverta.

Al mediodía, Alberto F. no había dejado mucho lugar para que la expectativa continuara. No era noticia que el Gobierno iba a disponer un aumento a jubilados por decreto en diciembre, pero sí el porcentaje que se aplicaría, justo en medio de la negociación con el FMI donde el déficit y la caja están en el centro de la escena.

En un reportaje ante Equipo de Noticias en A24, Alberto F. había dicho: “En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones, eso es seguro porque somos conscientes de que lo tenemos que hacer y además porque no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación. Ese es un compromiso que asumí y lo voy a cumplir”.

“Cuando uno mira lo que pasó en el año, las jubilaciones mínimas de hasta $25 mil pesos le estuvieron ganando siempre a la inflación”, agregó y prometió que las jubilaciones estarían protegidas de la inflación. .

Y sobre la fórmula en discusión acotó: “Dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante porque si no se recauda, no se puede pagar”.

Cafiero antes había redondeado el número de fin de año para los jubilados: “Con el aumento anunciado, más el medio aguinaldo, la gran mayoría de los jubilados y pensionados van a estar cobrando unos $28.500 en diciembre”.

2| Tarifas se discuten en Marzo

Entre las definiciones de ayer, Alberto F. dio anticipos sobre el futuro de la actualización de tarifas a partir del descongelamiento. “A partir de marzo empezaremos a discutir cómo se corrigen; hay algo que todos tienen que tener claro: la dolarización de los servicios públicos se terminó en la Argentina”, dijo el Presidente en diálogo esta vez con C5N.

De esta manera, el Presidente ratificó la decisión de revisar el esquema de dolarización de los costos de la generación de energía que había establecido Juan José Aranguren y fijó un horizonte a marzo cuando hasta ahora se esperaban definiciones sobre el descongelamiento que podía operar desde enero.

3| FMI: sin urgencias en cerrar

“Confío encontrar puntos de acuerdo con el FMI; negociaremos con el Fondo, pero no tengo ninguna urgencia en cerrar; la urgencia nuestra es que la Argentina se levante”, fue otra de las definiciones de ayer de Alberto Fernández.

El Presidente lo dice mientras la misión del organismo está en el país, ahora sin aislamiento tras un segundo negativo en covid-19 del venezolano Luis Cubeddu, para avanzar con las negociaciones de un nuevo programa financiero.

En esas declaraciones sumó otro clásico de las negociaciones con el FMI: “El plan económico va a ser de Argentina, no del Fondo; si uno ve el Presupuesto 2021 se da cuenta con qué lógica se está pensando el plan económico”, dijo Alberto F.

E insistió en que no habrá un programa de ajuste en el gasto para alcanzar el equilibrio fiscal y luego un superávit: “El único ajuste es de los intereses que cobrarán los acreedores que deberán esperar hasta 2024. No es un capricho, es la lógica para poder crecer”.

Y volvió a machacar conque no habrá devaluación: “Sufrimos una presión muy grande. Le hicimos frente y poco a poco estamos conteniendo la situación”.

4| Vacunas entre diciembre y marzo

El Presidente anunció que convocó para el próximo lunes al Comité de Vacunación que integran los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad. Ahí, explicó, van a “poner en marcha la logística de vacunación” con la idea de “empezar cuanto antes, entre fines de diciembre y los primeros días de enero”.

Luego hubo una aclaración presidencial por un error que algunos medios tomaron de una entrevista del día anterior sobre la disponibilidad recién en marzo de la vacuna, pero en ese caso de la producida en sociedad en el país. “Hubo una información malintencionada de un portal sobre lo que dije de las vacunas. Me hicieron un reportaje en Chile y la pregunta fue cuándo iban a poder contar en Chile con la vacuna que fabricamos en la Argentina con México, que es la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Yo dije que la vacuna iba a estar en marzo y que a partir de marzo se iba a poder distribuir en Latinoamérica”.

“Pfizer se había comprometido a acercarnos dosis para que vacunemos a 750.000 personas en el mes de diciembre, y ahora ha demorado un poco esa entrega”, dijo. “Seguimos trabajando con Rusia para ver de tener a fines de diciembre la vacuna y empezar a vacunar en enero y febrero”.

5| Aporte o impuesto, esa es la cuestión

Quizás la definición más compleja ayer de Alberto Fernández fue sobre lo esencial del aporte extraordinario a grandes fortunas que votó el martes Diputados y el camino que esa norma, cuando sea ley en el Senado, podría tener en la Justicia. “Si fuera un impuesto, yo creo que sería inconstitucional, pero no es un impuesto; es un aporte excepcional por única vez. Esto cambia absolutamente”, dijo, e insistió con el complejo razonamiento: “Si fuera un impuesto sí (sería inconstitucional) porque si yo le digo a usted que a partir de ahora va a tener que pagar el 2% de lo que tiene, va a llegar un día que me va a entregar todo lo que tuvo y eso es confiscatorio”. El problema es exactamente ese: si lo que el Congreso llamó aporte es un impuesto o no, ya que tiene todas las características legales de un tributo y es allí donde comenzará la batalla legal de los sujetos alcanzados. Está claro que, sea cual fuera el destino de esa afirmación presidencial, Alberto F. sabía muy bien como abogado de qué estaba hablando.