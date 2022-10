Presupuesto 2023: un diputado piquetero del Frente de Todos votará en contra

"Es difícil que cambie mi postura, seguramente voy a estar votando en contra", ratificó Alderete. El dirigente social repasó que cuando se renegoció la deuda con el Fondo, más de 30 legisladores oficialistas votaron en contra o se abstuvieron. Con ese tono crítico, Alderete pidió tratar normativas que "favorezcan a la gente".

Corriente Clasista y Combativo, protagonista de muchos piquetes

La CCC, de raíces comunistas, es uno de los actores principales de las habituales protestas frente al Ministerio de Desarrollo Social, pidiendo mayor asistencia en los sectores de trabajadores informales. De hecho, recientemente el diputado participó de una reunión junto a Massa y el presidente, Alberto Fernández, para avanzar en la conversión de planes sociales al empleo formal y apuntalar a las cooperativas.

"Conozco a Sergio [Massa] y sé que tiene una capacidad tremenda, pero no se trata de nombres sino de política, debe haber una política de emergencia para recuperar la macroeconomía y atender la economía informal que lamentablemente vino para quedarse", opinó Alderete.

También señaló: "Hay empresarios que se burlan de los argentinos, empresas monopólicas de la alimentación, como Molinos, que ha triplicado su ganancia del año anterior sin hacer una inversión ni generado un puesto más de trabajo. Cada vez son más ricos los ricos y más pobres los pobres. Nos debe alarmar a todos los políticos que la indigencia haya aumentado, porque de la política tiene que venir la solución".

Sobre el debate en cuanto a la posible eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), que dejan fuera de los comicios definitivos a los partidos más pequeños que no superen el 1,5% de los votos, opinó: "No tuvimos una discusión en el bloque, seguro se va a dar y es bueno iniciar un debate. Yo he estado en contra porque la PASO es proscriptiva, y si hay un partido joven habría que dejarlo participar, porque es parte del juego democrático".

Sin embargo, también aclaró: "No hay que anudar la discusión por conveniencia política. Estoy en contra de suspenderla, no podemos bajarnos del caballo a mitad del río".