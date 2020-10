Presupuesto 2021: Juntos por el Cambio no firmará el dictamen y evaluará su postura de cara al recinto

Además, el diputado oficialista por La Pampa, Ariel Rauschemberger, pidió incluir un cambio en el artículo que fija alícuotas para apuestas y/o juegos de azar en forma online, lo que fue aceptado por Heller.

Previo al pase a la firma del dictamen, desde Juntos Por el Cambio, el diputado Pablo Torello anunció que su interbloque "no va a firmar el dictamen y va a tomar una postura de cara al recinto, para seguir analizando los cambios introducidos".

Si bien Juntos por el Cambio pidió tiempo hasta el martes para poder analizarlos, desde el Frente de Todos aseguraron que la intención es dictaminar hoy para poder llevarlo al recinto el próximo miércoles y que la iniciativa pueda ser convertida en ley antes de abordar la negociación con el FMI.

“Yo creo que el país necesita cerrar su discusión del Presupuesto antes de que inicie su negociación con el FMI como una demostración de que este es el presupuesto que hemos elaborado los argentinos y que no forma parte -como ha pasado en años anteriores- de una materia negociaciable” con el organismo, explicó el titular de la comisión, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, al cerrar el debate.

Además, explicó que los 40 agregados "a los que se les da un cierto tono de algo extraño" forman parte "de cuestiones que han tenido origen en inquietudes de los propios legisladores" y agregó que el oficialismo está en condiciones "de sacar dictamen y tenemos los votos para hacerlo". "Extendemos hasta mañana porque queremos dar la posibilidad de que tengan más tiempo para analizar y en lo posible de acompañar", continuó.

Al comienzo de la reunión, Heller dio cuenta de una serie de nuevas modificaciones al texto original, enviado por el Poder Ejecutivo, que incluyen, entre otros puntos, créditos a distribuidoras de energía eléctrica provinciales que no tengan deudas; la transferencia automática y mensual a las provincias del Fondo Especial del Tabaco y la autorización al jefe de Gabinete para "efectuar las gestiones presupuestarias necesarias" para asignar recursos al proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

“Somos conscientes que no hemos atendido todo lo que se pidió, pero pedimos que tengan en cuenta todo el esfuerzo que se está haciendo. Sabemos que todos los pedidos son justificables y vienen a atender necesidades reales. También hay que comprender que todo lo que no se hizo en cuatro años no se puede hacer en un solo ejercicio”, indicó Heller.

El diputado de Juntos por el Cambio y vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina, pidió la palabra para solicitar más tiempo para analizar el dictamen. “Hoy nos encontramos con 40 nuevos artículos con temas, modificaciones y agregados, que de alguna forma hacen difícil poder avanzar hoy mismo con el dictamen”, dijo.

En tanto, su par, el radical Luis Pastori, planteó una moción para pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes. "No nos pueden pedir seriamente que desde las 10 de la mañana podamos haber analizado con seriedad esta catarata de artículos. Con algunos podemos estar de acuerdo y con otros no, pero necesitamos poder analizarlos”, expresó y se dirigió a Heller: “No estamos en la oposición por la oposición misma. Lo que dijo sobre los cuatro años lo tomé como una chicana innecesaria y provocativa".

Tras estas intervenciones, Heller sostuvo que estaba dispuesto a analizar aplazar la firma del dictamen hasta este viernes. “No más allá de mañana, porque la decisión es llevar este tema al recinto la semana que viene. Es lo que me han comunicado las autoridades de la Cámara y yo debo cumplir con ese mandato", dijo.

Además, le respondió a Pastori: “No fue una chicana, fue una breve descripción. Yo le podría marcar rubro por rubro cómo se deterioró la economía en estos cuatro años, pero en ánimo de no discutir decidí no entrar en detalles. Cuando quiera podemos hacer un debate bien a fondo”. El radical misionero le aceptó el desafío y agregó: “Va a ser para alquilar balcones”.

A su turno, el diputado del Bloque Córdoba Federal, Pablo Cassinerio, volvió a insistir con la insuficiencia del aumento de los subsidios al transporte público a las provincias y pidió elevarlo en $10.000 millones más. El martes pasado, el oficialismo había anunciado una suba de $7.000 millones que elevaban la cifra total a $20.500 millones, frente a los $65.000 millones que recibirá el AMBA.

El oficialista, Germán Martínez, sostuvo a continuación: "Tenemos un proyecto de presupuesto mucho mejor del que recibimos nosotros por parte del Poder Ejecutivo. Y eso tenemos que vivirlo como un logro colectivo".

En tanto, el diputado socialista, Luis Contigiani, pidió que se otorgue “todo el tiempo necesario para debatir, más allá del resultado y de la decisión que tome cada diputado de acompañar o no”. También agradeció a Heller por haber escuchado sus pedidos para la provincia de Santa Fe y retomó el reclamo de Cassinerio por más subsidios al trasporte público. Además, solicitó que las nuevas partidas a las universidades públicas -que el Gobierno elevó el martes pasado en $4.100 millones- no se asignen de forma discrecional según lo decida el jefe de Gabinete. "Este no es el presupuesto que querríamos para la Argentina, es el presupuesto posible", dijo.

Por su parte, el diputado radical, Facundo Suárez Lastra, dijo no entender “el sentido de la urgencia” para aprobar el presupuesto 2021. “No pareciera haber una necesidad urgente para aprobar un proyecto de presupuesto que va a entrar en vigencia el año que viene. La situación es muy incierta no sé por qué le agregamos el apuro para tratar un tema tan importante”, advirtió.

El Presupuesto proyecta un aumento del 5% del PBI, un déficit del 4,5%, un gasto total de unos 8 billones de pesos, y una inflación promedio del 29%.

Uno de los datos centrales de la iniciativa es la duplicación de gastos de capital respecto al presupuesto de 2019, ya que se elevará del 1,1% al 2,2% para apuntalar la obra pública y el desarrollo productivo, a lo que se suma que se destinará más del 60% de los recursos al rubro social.

Otro aspecto clave es que por primera vez el presupuesto fue diseñado con perspectiva de género, ya que se destinarán hacia esas políticas el 15% de sus recursos previstos para el 2021, mientras que más del 65% del gasto total se derivará a gastos sociales.