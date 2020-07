Ampliación del Presupuesto: oficialismo busca acuerdo para firmar dictamen en Diputados

Los integrantes de la comisión fueron convocados a las 14:30 para pasar a la firma de los dictámenes, ya sea a través de la firma digital o a viva voz en el caso de aquellos diputados que tengan dificultades técnicas o no tengan certificada dicha modalidad.

Heller llamó a "buscar el mayor consenso posible" en las negociaciones que tendrán en las próximas horas de cara al tratamiento en el recinto virtual el viernes que viene.

"Tal vez sería una buena señal política al conjunto de la sociedad si pudiéramos sacar un dictamen único respecto del tema en general más allá de las cuestiones que no alcancemos a resolver", indicó el legislador oficialista.

"La idea es que preparemos un dictamen de mayoría tratando de ver qué cosas que aquí se han planteado puedan tener solución o acuerdo o tal vez buscar algún punto intermedio de equilibrio", añadió el economista del Frente de Todos.

No obstante, reconoció que hay aspectos puntuales del proyecto que no se podrán conciliar y que se resolverán en la dinámica del tratamiento en particular durante la sesión.

El Frente de Todos tendría los votos suficientes para sacar un dictamen de mayoría y para aprobarlo en la sesión del viernes, dado que se aseguró el apoyo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y de un sector del interbloque Federal.

"El mensaje del Poder Ejecutivo nos plantea la perentoriedad del tratamiento de esta cuestión. No tenemos margen. Si no lo aprobamos con celeridad, habrán dificultades operativas en agosto para poder cumplir con el IFE, con el ATP y con cuestiones esenciales que hacen al sostenimiento de la estabilidad social de la Argentina", señaló Heller.

En representación de Juntos por el Cambio, el radical Luis Pastori refutó a Heller sobre la supuesta "urgencia en el tratamiento de este proyecto".

"Queda un poco más del 40% de ejecución presupuestaria para el segundo semestre. Tienen margen, salvo que piensen gastar un 40% en un mes, cosa que es imposible, aunque se quisiera", reparó el opositor.

Por el interbloque Federal, Jorge Sarghini pidió eliminar el artículo del proyecto que "permite dolarizar deudas en pesos" y que, según dijo, "es negativo para fortalecer el mercado doméstico, para la discusión que se está dando con los bonistas en dólares y también para la macroeconomía".

Uno de los aspectos controvertidos del proyecto es la reposición de una alícuota del 10,5% al consumo de leche común en concepto de IVA, que va de la mano de una rebaja del 21% al 10,5% en las leches aditivadas y fortificadas.

Al igual que en la reunión informativa del martes pasado, tanto Pastori como su par de la UCR-Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile insistieron en que la medida tendrá un impacto negativo en el precio de la leche, ante lo cual Heller leyó un informe del Ministerio de Economía que desmiente ese pronóstico.

En la iniciativa que giró a la Cámara baja, el Gobierno busca ampliar partidas del Presupuesto 2020 en un 33,6%, con un incremento del gasto de 1.859.583 millones de pesos, que se sumarán a los $5,5 billones ya aprobados.

El 80% de ese gasto adicional se explica por las prestaciones de la seguridad social, subsidios económicos a la energía y el transporte para sostener el congelamiento tarifario, y los programas IFE y ATP.

La diputada kirchnerista Fernando Vallejos destacó que "esta expansión del gasto es una clara manifestación de voluntad política" para dar respuesta al estado crítico de la economía producto del aislamiento social obligatorio que impone la pandemia de coronavirus.

Expone Cafiero

Más tarde, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, concurrirá a la Cámara de Diputados para brindar su informe mensual sobre la marcha de la gestión, con el eje puesto en las medidas políticas, sociales y económicas adoptadas frente a la pandemia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a la sesión para las 15:30, cuando Cafiero realizará su segunda presentación ante el Congreso desde que asumió el cargo, luego de presentarse ante el Senado en junio pasado.

De esta manera, el ministro coordinador del presidente Alberto Fernández dará cumplimiento al artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga al jefe de Gabinete a asistir una vez por mes al Congreso, alternativamente a cada una de las Cámaras.

Bajo la modalidad de sesión mixta, con algunos diputados presentes en el recinto y otros conectados de manera remota, Cafiero dará un informe inicial en le que responderá las preguntas que le fueron enviadas previamente por escrito y luego mantendrá un intercambio con los legisladores.

Según informó Jefatura de Gabinete, el funcionario recibió un total de 1.651 preguntas por parte de los diputados nacionales, de las cuales 1.347 fueron enviadas por el interbloque opositor Juntos por el Cambio.

La mayoría de las presuntas están enmarcadas en la pandemia de Covid-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno, por lo que sobresalen las requisitorias a las áreas del Ministerio de Salud, seguida por Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Educación.

El bloque que más preguntas envió a Cafiero fue el PRO, con 736, seguido por la UCR con 510 y la Coalición Cívica con 101, mientras que el monobloque del Frente de Izquierda realizó 91 consultas.

De acuerdo al informe distribuido por Jefatura de Gabinete, hubo 190 consultas dirigidas al área del Ministerio de Salud, 185 a la de Desarrollo Social, 112 a Cancillería y 107 a Educación.