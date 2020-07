Provincia explica detalles sobre el retorno gradual de las actividades

En el anuncio que brindó desde la Residencia de Olivos, el gobernador Axel Kicillof adelantó que ese sector urbano pasará a "una cuarentena interminente" y siempre con el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios y transporte propio.

"Estamos en la posibilidad de manera escalonada y lenta de volver a la etapa anterior, que vamos a poder sostener solo en la medida en que no vuelvan a aumentar los contagios", advirtió el mandatario.

De esta forma, desarrolló de forma superficial que el día lunes volverán a la apertura de empresas que funcionaron antes de la fase 1.

En tanto, el miércoles regresarán los comercios barriales y el lunes próximo será el turno de las actividades profesionales permitidas.

Asimismo, Kicillof repitió: "No es verdad que le estemos ganando al virus. El virus mata y nosotros todavía no sabemos cómo matar al virus. Como no hay tratamiento, no hay remedios y no hay vacunas, lo único que hay son medidas. Lo que estamos haciendo es administrar nuestra capacidad sanitaria".

“Tenemos 65 municipios en fase 5, pero el Gran Buenos Aires tiene una situación muy distinta y estamos terminando hoy 17 días de un aislamiento más duro”, precisó.