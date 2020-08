Reforma judicial: sigue el debate en el Senado

Embed

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales se reúne mediante videoconferencia desde las 14.

La jornada será abierta por Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata-Berisso-Ensenada.

A continuación, los legisladores escucharán a Alberto Garay, abogado Magister y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella; a quien le seguirán Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); Alberto Seijas, titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; y Alfredo Vítolo, abogado constitucionalista y miembro del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (FORES).

También fueron convocados Marcos Salt, abogado especializado en asuntos penales; y José Raúl Heredia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Fuentes de la Comisión habían confirmado, en principio, como expositores al ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni; y al ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, como representante del Colegio de Abogados de Buenos Aires; pero a última hora de la tarde indicaron que ambas figuras del derecho no asistirán por "cuestiones laborales".

De esta manera, Zaffaroni y Fargosi participarán de la audiencia el próximo martes.