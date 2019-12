Ricardo Jaime, desde Ezeiza: "Al tren de Once lo mandaron a chocar"

“No tengo dudas de que al tren lo mandaron a chocar”, aseguró Jaime, y agregó: “Quedó demostrado en los dos juicios, el tren no frenó en los últimos 800 metros, se estrelló en el final del andén, y el motorman, si se hubiera descompuesto o desmayado, lo hubiera dicho. La conclusión es que ese choque fue a propósito, y lo que ocurrió a posterior, porque el juez (Claudio) Bonadio cerró rápido el proceso de instrucción, no investigó”.

El ex Secretario de Transporte pidió además la prisión domiciliaria debido a problemas de salud, acusando estar en un estado vejatorio en el penal de Ezeiza ya que es el único que puede cuidar de su madre de avanzada edad debido a que su hermano sufre una enfermedad terminal.

Además, ante el Tribunal Oral Federal 2 los abogados Darío Vezzaro y Eduardo Gómez Caminos justificaron el pedido de prisión domiciliaria en las recientes reformas introducidas en el código procesal penal Federal sobre la prisión preventiva.

El exfuncionario, de 64 años, actualmente está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes a España y Portugal, hizo la solicitud recordando que ya realizó tres huelga de hambre en el penal de Ezeiza por los malos tratos que dice sufrir y porque le han dado comida en mal estado.

En ese sentido, aseguró que en más de tres años que lleva detenido en Ezeiza sólo se ha efectuado un control médico en el Cuerpo Médico Forense.

"Todo esto se expone a los fines de transparentar el estado vejatorio en el cual se encuentra mi asistido y por el cual solicita esta prisión domiciliaria", señalaron en el escrito los abogados, el cual ahora debe ser resuelto por el juez del Tribunal 2 Jorge Gorini quien tiene a cargo el control de la pena de Jaime.

Según Jaime, su madre, de 89 años, amerita el cuidado de una persona y él es el único que puede proporsionárselo debido a que su hermano Roberto transita una "enfermedad terminal".