González García: "El sistema de salud tiene una capacidad de respuesta mucho mejor que hace dos meses"

En una videoconferencia con la Comisión de Salud del Senado, González García sostuvo que "el sistema tiene hoy una capacidad de respuesta mucho mejor que la que tenía hace dos meses" y puso como ejemplo que "la mitad de las camas de cuidados intensivos están vacías", unas 4.200, según precisó.

Además, resaltó que se están produciendo "120 o 130 respiradores por semana" y que "se van a duplicar en los próximos días", por lo cual aseguró: "Vamos a tener una tasa muy alta de respiradores por habitante".

Respecto del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, González García sostuvo que "claramente por mucho que uno trabaje en mejorar la respuesta de los servicios de salud, si uno no regula la demanda, no administra la forma en que se presentan los casos, ningún sistema pueda dar respuesta, y cundo no hay respuesta se eleva tremendamente la letalidad".