Cafiero en el Senado: "Con la pandemia, la Argentina informal quedó visible a los ojos de todos"

“La pandemia va a pasar, pero aún hay un libro que no se escribió. Hay un gran desafío para la Argentina, de discusión franca y democrática. Si no hay disensos la democracia es incompleta, pero si no hay justicia social es impotente. A la Argentina siempre le fue mejor cuando amplió derechos”, continuó el funcionario.

Además, anticipó que de cara al futuro será necesario "un nuevo contrato con la ciudadanía" que refleje "sostenibilidad económica, social y ambiental".

WhatsApp Image 2020-06-18 at 16.20.16.jpeg Cafiero hizo un repaso de los comienzos de la gestión y de las medidas tomadas por el Gobierno ante la pandemia.

“La pandemia aún no pasó, tenemos que seguir cuidándonos e imponer nuestras responsabilidades políticas sobre los disensos”, agregó. En este sentido, pidió "no tergiversar el mensaje" y "no traicionar la voluntad de las familias de cuidarse" ante los riesgos del coronavirus.

Al comienzo de su discurso, el jefe de Gabinete resumió los comienzos de la gestión y celebró la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva como una norma “central” para su Gobierno. “Pudimos empezar a diseñar una arquitectura institucional”, señaló.

El funcionario criticó, además, el presupuesto dejado por la administración de Mauricio Macri. "Necesitábamos una hoja de ruta. Cuando asumimos había un proyecto de Presupuesto, que tenía todas las metas sobrevaloradas, que no reflejaban la realidad”, explicó.

También destacó la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que permitió facilitar el proceso de renegociación de la deuda actual. "La deuda fue contraída de forma irresponsable, es impagable y se hace profundamente injusta en la espalda de los argentinos", expresó.

“En Argentina hoy las instituciones democráticas sí funcionan, aunque haya agoreros de las desgracias”, indicó.

WhatsApp Image 2020-06-18 at 15.25.40.jpeg Cafiero y Cristina Fernández de Kirchner antes de su exposición ante el Senado.

Tras el discurso introductorio del jefe de Gabinete, comenzó la ronda de preguntas por parte de los senadores de diferentes bloques. Como es de estilo ante cada informe, Cafiero respondió previamente 624 preguntas, la mayoría vinculadas con la pandemia, la emisión monetaria, el tipo de cambio "real", los juicios de los jubilados, la pesada deuda de la cerearela Vicentin y las potestades para redistribuir fondos destinados a la pandemia.

Cafiero está presente en el recinto del Senado junto a algunos colaboradores, al igual que la titular del cuerpo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y unos pocos legisladores, mientras que el resto está conectado en forma remota por las medidas de restricción dispuestas por el aislamiento obligatorio.