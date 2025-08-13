Senado: Unión por la Patria se vuelve a "autoconvocar" por Garrahan y Universidades Por Déborah de Urieta







Luego de que Diputados aprobara los dos proyectos que el Gobierno de Javier Milei rechaza, la bancada que conduce José Mayans busca forzar, este jueves, su debate en comisión ante los intentos de La Libertad Avanza de dilatar los temas.

El peronismo busca acelerar el debate de proyectos sensibles para el Gobierno. Mariano Fuchila

Nuevo escándalo en puerta en el Senado. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario, los senadores de Unión por la Patria busca forzar su debate en comisión ante los intentos de La Libertad Avanza de dilatar los temas. La cita es este jueves al mediodía.

Tal cual pasó semanas atrás con los proyectos previsionales y la Emergencia en Discapacidad, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, se niega a abrir su comisión para avanzar con proyectos que incomodan al Gobierno. En este caso, las dos iniciativas aprobadas por la Cámara de Diputados que buscan, a grandes rasgos, partidas presupuestarias para las Universidades y el Hospital Garrahan (entre otros institutos pediátricos nacionales).

Ante este panorama es que Unión por la Patria optó por convocar, para este jueves a las 12 a un plenario de las comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto. La convocatoria fue a instancias de la peronista Lucía Corpacci, que preside la comisión cabecera (Salud), a fin de avanzar con la emergencia en pediatría. En tanto, para una hora más tarde, lo propio hizo Eduardo "Wado" de Pedro, que preside Educación. En su caso, convocó a Presupuesto para avanzar con la media sanción de universidades.

Una vez más, La Libertad Avanza desconoce la convocatoria. En esta oportunidad, Atauche le envió una nota al jefe de la bancada de UP, José Mayans, en la que le hace saber que “esta presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda no ha sido consultada previamente, por ende no ha dado su consentimiento para tal citación”.

En rigor, quien es cabecera del debate, en estos casos Salud y Educación, son las comisiones que deben convocar a los plenarios y el resto deben “allanarse”. Pero más allá de las formalidades, la costumbre, en la Cámara alta, es que los jefes de las comisiones consensuen una fecha y hora, para garantizarse las asistencias. Ante la negativa de Atauche de “allanarse” a la decisión de los senadores de UP, éste no les bajó la convocatoria a los integrantes de Presupuesto.

Es por esto que los plenarios no están convocados oficialmente. De hecho, no figuran en la web del Senado. Es por eso que se da por descontado que este jueves se repetirá un escenario similar al de semanas atrás, cuando los senadores “autoconvocados”, firmaron los dictámenes, los llevaron al recinto, y el cuerpo –voto mediante- los consideró válidos. Es decir, un plenario a medias, discusiones reglamentarias y la ausencia de transmisión. Y, según pudo saber Ámbito, los plenarios podrían celebrarse en los pasillos del Senado. "Hasta anoche no nos daban salones", dijeron desde UP a este medio. Habrá que ver si UP logra sumar adeptos a su jugada. Es que más de uno de los senadores que se muestran abiertamente opositores al Gobierno no están de acuerdo con forzar el reglamento de manera reiterada. Así como tampoco, “dejársela servida a UP”. De todas maneras, habrá que ver cuánta “paciencia” tienen esos senadores. Es que Atauche, en la nota que le giró a Mayans no le garantizó poner en marcha el debate en el corto plazo. Sino que escribió: “Esta comisión está dispuesta a citar a los plenarios pertinentes a partir del día martes próximo inclusive en el horario que los presidentes de las comisiones cabecera lo consideren y en coordinación con la Secretaría Parlamentaria de la Cámara”.