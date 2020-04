Cambiemos y PRO piden que el Senado sesione

"Habiendo tomado conocimiento de su presentación por ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando una acción declarativa de certeza, consideramos pertinente manifestarle de manera fehaciente nuestro desacuerdo con dicha gestión", comienza el texto que fue recibido por Fernández de Kirchner.

Asimismo, los senadores afirmaron que "no existe gravedad institucional" en medio de la pandemia de coronavirus, ya que "no se verifican circunstancias objetivas que permitan afirmar que el Congreso se encuentra imposibilitado de funcionar" y, por lo tanto, rechazaron la afirmación de que el Senado "no puede sesionar de modo presencial".

"No vemos que exista ningún impedimento cierto, real y objetivo para que este Senado siga funcionando, es más, consideramos un deber cívico elemental, que quienes somos servidores públicos demos el ejemplo en este momento crítico de nuestra historia nacional", agregaron.

También calificaron como "imprescindible que sea en el seno del debate parlamentario donde se germinen y maduren los consensos políticos que la gravedad de la situación requiere".

"Tampoco puede admitirse que se deje supeditada la actividad del Congreso a una hipotética resolución judicial, que es un precedente que no podemos convalidar", remarcaron.

Los senadores consideraron que la intervención de la Corte Suprema implicaría "una clara violación de su ámbito de competencia" y pidieron que se convoque a una reunión de Labor Parlamentaria para avanzar en los proyectos presentados por los senadores en los últimos días.

Más tarde, desde su cuenta de Twitter, Schiavoni manifestó: "Es facultad excluyente del Senado darse su propio reglamento y debe ser en el debate parlamentario donde maduren los consensos que requiere la actual emergencia".