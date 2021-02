El Senado aprobó el Consenso Fiscal

La Cámara alta esta vez no está comandada por Cristina de Kirchner, quién reemplaza a Alberto Fernández por el viaje oficial a México. En su lugar, la ultra K y titular provisional, Claudia Ledesma Abdala, fue ratificada en dicho cargo una hora antes del comienzo de la sesión especial donde avanzarán varias leyes.

Además se espera que el Senado convierta en ley un proyecto clave para apalancar la economía y apaciguar los efectos de la pandemia del coronavirus: un blanqueo exprés que reactiva la obra privada. También las ampliaciones e instalaciones, así como los emprendimientos que posean un grado de avance inferior al 50% de su finalización.

El Senado aprobó Consenso Fiscal, firmado en diciembre pasado por Alberto Fernández y la mayoría de los gobernadores -oficialistas y opositores-, que permite subir más los impuestos locales durante el año electoral y desvirtúa aún más la ley de 2017, que apostaba a bajar los tributos.

San Luis y La Pampa no avalaron el acuerdo de 2017 y no tuvieron que adherirse a la nueva norma, mientras que el único opositor que no firmó el Consenso Fiscal fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debido a la puja entre Ciudad-Nación por fondos.

La Ciudad tampoco se sumó debido a que el proyecto prohíbe los juicios al Estado. Más allá de esta trifulca, al funcionario del PRO utilizó esta situación como argumento para aumentar los impuestos.

El alivio por el renovado Consenso Fiscal va en línea con lo que sería “quitado” en caso que avance el mes próximo el proyecto para subir el piso de Ganancias, un impuesto coparticipable.

La iniciativa que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, ratificó su apoyo al proyecto y manifestó que “el esfuerzo del Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”.

En ese sentido, agregó que el Consenso Fiscal “busca un proceso de armonización con las provincias en el cumplimiento de algunas normas básicas y en materia tributaria provincial y nacional apunta a recaudar de manera más eficiente y facilitar la vida de los ciudadanos” mediante la automatización de trámites.

El acuerdo fiscal establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera, respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020. Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, o con acreedores institucionales siempre que estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

Otro aspecto central es que el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de coparticipación federal de impuestos.

Entre los principales puntos del proyecto también se destaca que "las provincias y Nación se comprometen a trabajar en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal que establezca criterios comunes sobre normas generales y de procedimientos acerca de tributos; sistemas de registro, declaración y pago de las obligaciones; regímenes de retención, percepción y recaudación; regímenes especiales para pequeños contribuyentes; y domicilio fiscal electrónico unificado".

Presión económica exprés

Se espera también que se sancione la iniciativa sobre obra privada, que apunta a las viviendas sociales abandonadas, situación no contemplada en el proyecto original que envió el Ejecutivo y que la oposición logró incorporar en la Cámara baja.

El proyecto habla de exenciones sobre Bienes Personales, Transferencia de Inmuebles, etcétera. Quienes ingresen al blanqueo sí deberán pagar un impuesto especial del 5% de lo que se declare si dicho acto se realiza dentro de los 60 días de entrada de vigencia de la ley.

Si se superan esos días, habrá un lapso de un mes extra, pero el pago será del 10%. Si se duplica dicha espera, el recargo llegará al 20% del total declarado. La cifra en cuestión no podrá tomarse como pago a cuenta de Ganancias.

Días atrás, durante su debate en un plenario de comisiones, el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, se refirió a dos beneficios. Para los cumplidores, “los contribuyentes que venían declarando todos sus activos en bienes personales”, tendrán “dos años de exención y un crédito fiscal del 1%”, además de “otro que es muy solicitado por la industria y que tiene que ver con el impuesto a las Ganancias: diferir el pago al momento que esa persona que transfirió el inmueble para la construcción realmente tenga una ganancia”.

Desde el Frente de Todos, Oscar Parrilli planteó la importancia de lograr un acuerdo con formadores de precios que producen bienes para el sector, para evitar aumentos de precios de insumos de la construcción. “Hay sectores que cuando el Estado ayuda, se aprovechan para obtener más rentabilidad”, advirtió.

La ley que sancionará hoy el Senado apunta a la obra privada nueva, así como a ampliaciones e instalaciones, entre otras variantes. También abarca a las que posean un grado de avance inferior al 50%.

Durante el debate en el Senado, el oficialismo pidió a las provincias que adhieran a la ley para evitar contradicciones entre las eximiciones de tributos federales con la ampliación de impuestos locales.

No serán tenidas en cuenta las tenencias en el exterior que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes.

Ratificación de las autoridades

Al comienzo de la sesión, el Senado avaló la continuidad del radical Martín Lousteau como vicepresidente del cuerpo, así como del misionero K Maurice Closs y la legisladora macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba), como vicepresidentes primero y segunda de la Cámara alta, respectivamente. Mismo caso iría para secretarías administrativas y parlamentarias.

Lousteau Ignacio Petunchi

Senado Ignacio Petunchi

Embajadores y combo

El pleno de la Cámara alta también aprobó los pliegos de los embajadores argentinos en China, Sabino Vaca Narvaja; Cuba, Luis Ilarregui; y Bolivia, Ariel Basteiro.

Los nombramientos recibieron aval de los senadores de ambas bancadas, aunque el peronista disidente Juan Carlos Romero se abstuvo, luego de que hace algunas semanas habían sido dictaminados durante una reunión de la Comisión de Acuerdos.

El Gobierno de Alberto Fernández envió al Senado los pliegos de los diplomáticos Luis Alfredo Ilarregui, Ariel Basteiro y Sabino Vaca Narvaja, quienes serán los representantes de la Argentina ante Cuba, Bolivia y la República Popular de China, respectivamente.

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, recordó que "los tres embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo estuvieron en la Comisión, fueron consultados por los senadores y todos recibieron las respuestas correctas y suficientes para dar acuerdo en este recinto".

Por otra parte, avanzarán sin problemas las sanciones de dos iniciativas. Una es la que establece que el área de Ciencia y Tecnología pase de un financiamiento de prácticamente de 0,28% del Producto Bruto Interno actual al 1% del PBI en 11 años.

El otro proyecto es el que otorga, por única vez, un beneficio extraordinario a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, “importando la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”. En Diputados, la oposición criticó el olvido del Estado sobre la tragedia ferroviaria de Once.