El Senado continúa con la discusión sobre los cambios en el Ministerio Público

El presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista Oscar Parrilli, llamó a reanudar el cuarto intermedio al que se pasó el lunes de la semana pasada con una nueva tanda de expositores que se desarrollará esta tarde a partir de las 15.

Fuentes del Frente de Todos afirmaron que las audiencias continuarán al menos hasta que el 18 de este mes se pronuncie el consejo consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público creado por el presidente Alberto Fernández para analizar este y otros temas.

La comisión está integrada por los juristas y abogados Carlos Beraldi, León Arslanian, Hilda Kogan, Omar Palermo, Claudia Sbdar, Inés Weinberg de Roca y María del Carmen Battaini, Carlos Beraldi, Gustavo Ferreyra, Andrés Domínguez, Marisa Herrera y Enrique Bacigalupo.

Entre los nuevos invitados por Parrilli a la Comisión de Justicia se encuentran Néstor Sagués, doctor en derecho de las universidades de Madrid y Nacional del Litoral y profesor de las universidades de Buenos Aires y Católica Argentina; José Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exconvencional constituyente; y Marcela Basterra, especialista en derecho constitucional y derechos humanos.

También se convocó a Mirta López, exjueza y vocal de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a Ricardo Toranzos, fiscal federal de Delitos Complejos de Salta y vicepresidente de la Asociación de Fiscales y a Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.

Estas participaciones forman parte de la ronda de consultas iniciada por el oficialismo en el marco del debate abierto sobre la duración en el cargo del procurador general de la Nación.

El debate en cuestión se da en medio de las idas y vueltas con respecto a la candidatura para dicha plaza del magistrado federal Daniel Rafecas, quien se opone a los cambios en la mayoría de los dos tercios -el cristinismo quiere ir a fondo con las modificaciones, pero la Casa Rosada quiere sostener a su postulante-, en una situación que también generó revuelo y una fuerte interna en la oposición macrista, tras una nueva “reaparición” de Elisa Carrió en los medios.

La semana pasada, tres “expertos” expusieron en la comisión y al menos dos coincidieron en suavizar las mayorías -el otro no se opuso, sino que hizo foco en apuntar esfuerzos hacia el control estricto del Ministerio Público-, siempre y cuando deje de ser vitalicio el cargo del procurador.

“Si se opta por un mandato de cuatro años, con cambio de Gobierno y de procurador, el número de la mayoría se puede relajar”, expresó el titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Binder.

El especialista recordó que “todos los países de América Latina que pasaron a un sistema acusatorio abandonaron la idea del carácter vitalicio del Ministerio Público”, y agregó que ya tomaron ese camino Santa Fe, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, Binder dejó claro que “si uno va a los modelos de seis años y que el procurador trabaje con Gobierno de distinto signo, es mejor tener el número de los dos tercios para que tenga consenso de la dirigencia política”.

“Me parece bien que pensemos al próximo procurador vinculado con el Poder Ejecutivo y con la política criminal. No está mal que se imponga una limitación al período. No podría decir si es mejor cinco o seis. Me parece un tema menor el de las mayorías”, manifestó el abogado Maximiliano Rusconi.

El tercer disertante fue el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta. “Si hay un límite en la periodicidad de los mandatos, el problema de las mayorías se relativiza”, consideró. Y advirtió: “No hay nada peor que tener un procurador interino como regla. Hay que tener un procurador que esté legitimado”.