Marc Stanley, en el Senado: "EEUU está para ayudar a la Argentina a alimentar y darle energía al mundo"

"Tenemos nuestro desafíos, pero ambas democracias van a prevalecer", pronosticó Stanley, quien anticipó: "Hay mucho en lo que podemos trabajar. De hecho, tenemos compañías de los Estados Unidos esperando en la puerta para ingresar a su país.

El embajador añadió que el respaldo que el Congreso le dio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "fue impresionante" y enfatizó que veía "una oportunidad que se da una vez por generación para la Argentina". "Ahora tienen desafíos económicos. Y es una gran ola. El mundo necesita combustible y comida. Y ustedes tienen todo eso", dijo.

Marc Stanley en el Senado (2).JPG Gabriel Cano/ Comunicación Senado.

En ese sentido, insistió con que Estados Unidos "está para ayudar a la Argentina a alimentar y darle energía al mundo", y reiteró la idea de una asociación firme entre ambas naciones. El embajador advirtió que "el gas que está debajo de la tierra no vale nada si no lo sacan".

"Desesperadamente queremos una fuerte relación con la Argentina. Tenemos algo que el mundo necesita y queremos asociarnos con ustedes. Queremos ayudar", subrayó el diplomático.

El embajador se refirió también a la controversia por Malvinas y la decisión del Reino Unido de no avanzar en un diálogo con la Argentina. "Me di cuenta de que Malvinas es un tema muy emotivo para ustedes. Odio esa disputa por varias razones. No podemos venderles armas a la Argentina que contengan partes británicas. Además, el conflicto impide que haya más inversiones inglesas en la Argentina", enumeró.

Por otro lado, cuando la senadora oficialista Silvia Sapag le preguntó por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se le mencionó que la entidad había incumplido su estatuto, Stanley respondió: "Sé que ellos hicieron un reporte y se criticaron fuerte. Pero también es cierto que el Congreso argentino autorizó al Gobierno a seguir adelante con el acuerdo", destacó.

Marc Stanley en el Senado (3).JPG Gabriel Cano/ Comunicación Senado.

Del encuentro en el Salón Azul participaron el presidente de la Comisión, el oficialista puntano Adolfo Rodríguez Saá, y los integrantes del Frente de Todos Silvia Sapag, de Neuquén; Gerardo Montenegro, de Santiago del Estero; Guillermo Andrada, de Catamarca; Pablo Yedlin, de Tucumán; Inés Pilatti Vergara, de Chaco, y Silvina Larraburu, de Río Negro, y su aliada, la riojana Clara Vega.

Por Juntos por el Cambio, en tanto, estuvieron presentes el misionero Humberto Schiavoni, la neuquina Lucila Crexell, el chaqueño Víctor Zimmermann y la mendocina Mariana Juri.

Esta fue la tercera visita que realizará Stanley a la Cámara alta. El pasado 28 de marzo, se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho.

En aquella ocasión, Fernández de Kirchner comunicó que le había requerido al representante de EE.UU. "la colaboración de su país" con el proyecto de ley que habían presentado senadores oficialistas para cancelar la deuda con el FMI a través de la creación de un fondo con dinero recuperado del lavado y la evasión. El asunto, finalmente, fue aprobado por el Senado, pero aún aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados.

En tanto, el 26 de abril regresó junto a la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, en un nuevo encuentro con la titular del Senado.

Según informaron fuentes de la Comisión que encabeza el oficialista puntano Adolfo Rodríguez Saá, el encuentro de Stanley con los legisladores fue protocolar y se le realizaron una serie de preguntas sobre la relación bilateral entre los dos países.