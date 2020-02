Senado: Marisa Graham juró como defensora del Niño

Seguidamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le tomó juramento a la flamante funcionaria, que estaba presente en el recinto siguiendo el desarrollo de la sesión extraordinaria. De esta manera, se saldó una deuda de larga data, ya que la figura de la Defensoría fue creada hace 14 años, pero siempre estuvo vacante.

Las designaciones de Graham como defensora y de Facundo Hernández y Fabián Repetto, como defensores adjuntos habían sido aprobadas por la Cámara de Diputados el 26 de junio de 2019.

El cargo para el que fue seleccionada Graham y el proceso de designación había quedado trabado en el Senado debido a la resistencia que su figura generaba entre quienes rechazan la legalización del aborto.

Graham, una abogada especialista en niñez que desde hace más de tres décadas trabaja en la protección de los derechos de los niños y adolescentes y que apoya el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, fue elegida entre más de 70 postulantes luego de un proceso de selección impulsado por la comisión bicameral de Defensa de los Derechos del Niño, creada en 2017.

graham.JPG

Abrió el debate la pampeana Norma Durango, quien celebró el tratamiento "después de tantos años de espera", y destacó que el objetivo central del cargo que tendrá Graham es "velar por la promoción y protección de los derechos" de los menores.

"Estamos saldando una deuda social que teníamos", remarcó, al tiempo que ponderó el trabajo de la comisión bicameral que ella presidió.

"Más allá de los partidismos se llevó adelante un concurso transparente y ejemplar de designación", indicó, y recordó que el 25 de abril pasado se designó por unanimidad e hizo público el nombre de Graham y de Facundo Hernandez y Fabián Repetto como adjuntos.

Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, recordó que en 2017 "apareció la voluntad política de saldar esta deuda y gracias a un trabajo enorme, consolidado y de equipo, mayoritariamente de diputadas y senadoras mujeres, se logró esta designación". "Hubo un espíritu de colaboración, de poner a la infancia por encima de cualquier otra situación", dijo.

La primera en manifestarse en contra fue María Clara Vega, que ya consciente de que la mayoría se aprestaba a avalar la candidatura de Graham, le pidió que "tenga en cuenta a los niños no nacidos".

A su turno, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, a favor de la designación, pidió dejar de lado en el debate el "prejuicio" de pensar que "los verdes no defienden a los niños" y remarcó: "Ese prejuicio de pensar que solo un color defiende a los menores es algo que deberíamos desterrar".

En las antípodas de pensamiento, el jujeño Mario Fiad definió a Graham como una "activa militante del aborto", y opinó que esa condición "no encaja" con el deber de "garantizar los derechos del niño por nacer".

En este sentido, le reclamó a Graham que cuando asuma como funcionaria tenga un "pronunciamiento claro" y "reconozca a los niños por nacer como personas". "No puede haber en este punto definiciones circunstanciales. O los reconoce y los defiende o no lo hace. Si no lo hace, más allá de sus antecedentes académicos, no resulta para mí la persona adecuada para este cargo", consideró.

En esta misma sintonía, Silvia Elías de Pérez denunció que el tratamiento del pliego de Graham era irregular ya que el dictamen estaba vencido.

Según explicó, los dictámenes vencen cuando se produce la renovación parlamentaria, por lo que lamentó que no se hubiera convocado al trabajo en comisión para elaborar un nuevo dictamen.

"Nada tiene de malo que alguien haya tenido militancia, pero espero que de acá en adelante la defensora tenga una actitud totalmente independiente de una facción política", dijo, sembrando sospechas sobre las afinidades partidarias de Graham.

Por otra parte, la tucumana exigió que la candidata reconozca como premisa que "es niño en Argentina toda persona desde la concepción hasta los 18 años" y agregó: "Espero que la defensora que se aprestan a convalidar respete estas normas con carácter constitucional".

Aprobado el pliego, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), celebraron la noticia y lo consideraron "un primer paso para comenzar a saldar las cuentas pendientes con la niñez". "Es urgente que la Defensoría comience a trabajar cuanto antes para atender las problemáticas que a diario enfrenta la infancia en Argentina. Exhortamos a la Defensora y sus adjuntos a trabajar en políticas públicas efectivas e inclusivas, en un país donde el 52 % de las niñas y niños viven su infancia en situación de pobreza", indicaron en un comunicado.