Senado: Parrilli asumió como presidente de la comisión de Justicia

De esta manera, el kirchnerismo se aseguró un cargo clave en la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y se suma a la llegada de la camporista Anabel Fernández Sagasti como titular de la Comisión de Acuerdos, que es la aduana legislativa por la que inevitablemente deben pasar todos los pliegos de candidatos a jueces y fiscales.

Parrilli tendrá en sus manos la conducción del debate sobre la reforma de la Justicia Federal, proyecto que se encuentra en proceso de elaboración en el Poder Ejecutivo y que tiene al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, como autor de la iniciativa.

Consultado sobre los desafíos que asumirá en adelante a partir de su asunción en la comisión de Justicia, el exsecretario general de Presidencia y mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner señaló que "hay muchos temas importantes", y al respecto mencionó el "código de procedimientos, la creación de juzgados y obviamente la reforma judicial".

Por otra parte, Justicia y Asuntos Penales será una de las comisiones que recibirá giro para el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, cuya presentación en el Congreso es inminente, ya que se encuentra en la última fase de revisión en el Poder Ejecutivo.

"Hay que esperar la votación pero creo que este año podría aprobarse", dijo a Noticias Argentinas sobre sus perspectivas respecto de la sanción del proyecto de legalización del aborto, que hace dos años fue rechazado por el Senado, en tiempos de Cambiemos.

ESxG68RXgAAzRHl.jpg

Polémica por el proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy

Parrilli rechazó hoy la acusación del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que lo señaló junto a Cristina Fernández de Kirchner como impulsores del proyecto de intervención al Poder Judicial de la provincia norteña con la intención de liberar a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

"Le quiero responder a Gerardo Morales. Yo no pertenezco a la comisión de Asuntos Constitucionales, así que no sé por qué se preocupa, porque yo no participo ni voy a votar ahí", señaló al referirse al tratamiento del proyecto presentado por el senador del Frente de Todos por Jujuy, Guillermo Snopek.

Morales había acusado a Cristina, a Parrilli y al kirchnerismo duro en general de operar a Snopek para interceder a favor de Sala, al tiempo que desvinculó al presidente Alberto Fernández de esa supuesta tentativa.

"Por lo que yo sé, la intervención del Poder Judicial de Jujuy no tiene nada que ver con la excarcelación o no de Milagro Sala", señaló.

"En tercer lugar, si él está absolutamente convencido de que la situación del Poder Judicial de Jujuy es tan transparente, independiente, republicana e institucional, ¿cuál es el problema de que se la investigue? No debería tener ningún problema. No sé por qué se enoja tanto", continuó.

Por último, el exsecretario general de Presidencia y mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner aclaró que su postura respecto a "la detención arbitraria e ilegal" de Sala "no es de ahora, es del año 2016".