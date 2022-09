A partir de hoy estará disponible la cantidad de empleados del Estado y empresas descentralizadas.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1575806635213467649 Tal como me comprometí hace 59 días cuando asumimos en @Economia_Ar, a partir del día de hoy a las 16 hs, en la página del INDEC podrán ver la información de Empleo Público de la administración central y de las empresas descentralizadas. pic.twitter.com/g2eaa3QGLJ — Sergio Massa (@SergioMassa) September 30, 2022

"Este informe de acceso público se actualizará mes a mes con las presentaciones de las declaraciones juradas y permitirá controlar que nadie viole el compromiso de no aumentar el personal de la administración pública nacional y sus empresas, salvo cuestiones operativas explicadas", añadió el ministro.

La medida había sido oficializada con la Decisión Administrativa 827/2022, publicada en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur, en agosto.

El texto oficial sostiene que las empresas del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, así como los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional, deberán informar mensualmente al Indec la variación de su dotación de personal para su publicación.

Cabe aclarar que el Indec no hará auditoría ni control de las nóminas. Esto dependerá de los organismos de fiscalización de cada empresa.

En agosto, con motivo de su participación en el Council of the Americas, Massa volvió a referirse al tema del congelamiento del personal del Estado, como lo hizo en su primer discurso como ministro. “Hemos planteado un congelamiento de la planta que no solamente alcanza al sector público centralizado sino que, como conocerán en las próximas horas por decisión administrativa, también a cada una de las empresas del Estado porque entendemos que, en definitiva, el desafío de pedir que hagamos un esfuerzo en conjunto entre el sector público y el sector privado tiene que venir apalancado en que el primer esfuerzo lo hacemos desde el Estado”, aseguró.