Sergio Massa, sobre Nisman: "Creo más en el homicidio o el suicidio inducido"

"Yo, particularmente, no creo en el suicidio. Él no tenía la actitud de alguien que piensa suicidarse, en todo caso creo más en el homicidio o en el suicidio inducido", respondió Massa en radio La Red, al ser consultado sobre las causas de la muerte del ex titular de la UFI AMIA, de la que el sábado se cumplirán cinco años.