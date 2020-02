Alberto no descartó extender el congelamiento de tarifas de los servicios públicos

"Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones" de incrementar las tarifas, sostuvo el Jefe de Estado.

La Ley de Responsabilidad Social y Reactivación Productiva, en el marco de la emergencia económica, previó que durante 180 días se realizará una revisión y un estudio del nuevo cuadro tarifario. En las últimas horas había trascendido la posibilidad de que los servicios de luz, gas, agua y transporte podrían volver a sufrir una suba, cumplido ese plazo, para los sectores de mayores ingresos.

"Lo que más me preocupa es que algunos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente", sentenció el Presidente, para quien el ajuste tarifario "es actualmente objeto de estudio y revisión para saber quién ganó, cuando ganó y cuánto pagamos los argentinos. Y después veremos lo que hay que hacer".

"Pero lo primero no es un aumento de tarifas. No tenemos en carpeta el aumento, pero sí tenemos bajo análisis qué pasó para saber exactamente de dónde partir", dijo Fernández, en declaraciones a la radio AM 750.

Además, señaló que "lo mismo pasa con el transporte,¿por qué un aumento si están congelados los combustibles"? En las últimas horas, también había trascendido que estaba en estudio una posible suba en las tarifas del sector.