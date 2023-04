Tras las detenciones, Sergio Berni afirmó que identificaron a más atacantes

Precisamente el fiscal Rolero dijo a TN que "primero se identificaron las personas que ejercieron violencia directa sobre el ministro y luego se estableció quienes habían participado de las situaciones de violencia" en los alrededores durante la protesta de colectiveros por el asesinato del chofer Daniel Barrientos, el lunes pasado.

"Hubo cinco personas por (el ejercicio de) violencia directa y otras tantas" en otros sectores aledaños, dijo el fiscal.

Precisó además que "de las primeras cinco hubo dos detenidas, y una es la de las imágenes que más difusión tuvieron, que ejerce un golpe directo sobre el rostro del ministro".

Cristina

En tanto, este domingo, Cristina Fernández de Kirchner se refirió al cinematográfico operativo con el que la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense detuvieron a Jorge Oscar Galiano, uno de los agresores del ministro bonaerense.

"Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?", escribió en su cuenta de Twitter la vicepresidenta.

Además, aseguró que "alguien me escribe… textual: 'Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni'. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió".