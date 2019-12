Alfonsín: "Mi partido tiene que decidir si va a defender las ideas del PRO o de la UCR"

"En el radicalismo no dicen qué ideas van a defender por tanatofobia , miedo a la muerte. Creen que no hay vida después de Cambiemos. Que detrás de Cambiemos se viene el desierto. Yo voy a trabajar para que haya alguno que comprenda que no sólo hay vida, sino qué hay una vida mucho mejor", expresó.

El hijo del expresidente Raúl Alfonsín aseguró que seguirá dando el debate sobre el rumbo ideológico que tiene que seguir la UCR en la nueva etapa.

"El partido ha señalado que quiere hacer una oposición responsable. Eso lo dice cualquiera y está muy bien. Pero se puede hacer una oposición responsable desde la izquierda, desde la derecha o desde el centro", indicó en declaraciones a radio La Once Diez.

En el mismo sentido, remarcó que los dirigentes de la UCR "ni siquiera han leído bien lo que ocurrió en estas elecciones". "De ese 40% que sacó Juntos por el Cambio en las últimas elecciones, una proporción muy importante es culturalmente radical. También en el 48% del peronismo hay una parte radical", subrayó.

Consultado sobre su reunión con el presidente electo, Alberto Fernández, desmintió que se haya hablado de incorporarse al Gobierno de Todos, pero admitió que está dispuesto a "colaborar desde donde sea si la cosa se pone complicada".

"Con Alberto no hablamos nada de cargos. Hablamos de la 'Luna de Miel'. Le dije 'va a ser corta seguro la tuya, ojalá dure todo lo que pueda durar y ojalá se puedan solucionar los problemas'.

Ahora, cuando se acabe la 'Luna de Miel', ahí sí yo voy a colaborar desde donde sea si la cosa se pone complicada", subrayó.

Y agregó: "Voy a trabajar con mucha responsabilidad. Si creo que las decisiones son correctas, voy a acompañar las decisiones, con independencia de lo que hagan los otros partidos políticos, incluso el mío".

Sobre la disputa entre Mario Negri y Alfredo Cornejo por el liderazgo del bloque radical en Diputados, Alfonsín consideró que el mendocino "tiene una mayor vocación por recuperar autonomía y por actuar con mayor consecuencia hacia lo que es la razón histórica de la UCR".