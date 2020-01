UCR ahora versus Pesce por $6.000 millones para cambiar billetes

“Acá no se critica la impresión de billetes de mayor valor debido a que dicha situación nos deriva a otra discusión sobre política monetaria e inflación. Lo que nosotros no queremos es generar un gasto multimillonario cuando tenemos más de ocho emergencias vigentes, ya que ese dinero podría ser destinado a políticas sociales”, señaló Petri a Ámbito Financiero. Anoche se sumó a la iniciativa su compañero de bancada y titular del centenario partido, Alfredo Cornejo.

Más temprano, el legislador mendocino advirtió en redes sociales: “Voy a solicitar al Banco Central se abstenga de reemplazar los billetes teniendo en cuenta su costo, $6.000 millones y la emergencia promovida por el oficialismo. Más de 200.000 personas se podrían beneficiar con la tarjeta alimentaria para combatir la pobreza de generarse ese ahorro”.

En el radicalismo hicieron una cuenta sencilla: si el programa alimentario del kirchnerismo destinó $60.000 millones para dos millones de personas, el costo de una nueva impresión de billetes -tienen muchos insumos en dólares, y estiman el costo de cada papel en más de cuatro pesos- permitiría agregar a 200.000 destinatarios.

Anteayer, Pesce adelantó que en seis meses habrá “una nueva familia de billetes” con “personas que se identifiquen con los valores sociales”. Luego, dijo que en seis meses estarán “definidos quiénes estarán en los nuevos billetes”.

Billetes y género

La discusión que empujó la propuesta de Pesce además agregó otro pedido del radicalismo: la diputada Josefina Mendoza solicitó que el Banco Central tenga en cuenta la paridad de género en la impresión de nuevos billetes. “Que ser mujer valga en Argentina”, es el lema de su campaña.

“Si bien considero que no es prioridad quiénes estarán en los billetes en este contexto económico y social del país y sí lo es el hecho de cómo se van a repartir estos, si con criterio federal o no, por ejemplo, tomada la decisión de imprimir nuevos billetes me parece central que se tenga en cuenta a la mujer”, expresó Mendoza.

“En la historia del país se imprimieron miles de billetes con muchos rostros y hasta animales, pero sólo un billete con rostro de mujer. Esto forma parte de la matriz cultural de nuestro país y de a poco hay que modificar y estar acorde a los tiempos que corren”, manifestó la legisladora bonaerense.