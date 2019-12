Últimas elecciones del año: la UCR elige a sus autoridades nacionales

Si bien Cornejo había intentado quedarse con la jefatura del bloque radical, la decisión de otro referente clave en la UCR, Gerardo Morales, de respaldar la reelección del cordobés Mario Negri, obligó a una negociación entre los dos dirigentes donde se acordó la distribución de los cargos en el partido radical y en la conducción de los bloques parlamentarios.

El plenario se efectuará tras el encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales, de Corrientes Gustavo Valdés, y de Mendoza Rodolfo Suárez, para dialogar sobre el proyecto ómnibus que enviará el gobierno al Congreso para declarar las emergencias económicas, social y sanitaria.

Otro punto fundamental a definirse esta tarde es quiénes secundarán a Cornejo como vicepresidentes y en la secretaría general, lo que aún no fue acordado, pero fuentes partidarias señalaron que serían el propio Morales o el porteño Enrique "Coti" Nosiglia, un dirigente de fuerte peso en la estructura partidaria.

La nueva conducción también tendrá que definir quién será el nuevo titular de la Auditoría, ya que mientras el ex presidente Mauricio Macri proponía a su ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, en la UCR proponían que ese lugar lo ocupe el actual auditor y ex ministro Jesús Rodríguez.

En esta nueva etapa opositora, Cornejo es partidario de una conducción mas horizontal, ya que sostiene que no hay liderazgos definidos y también de continuar dentro de la alianza Juntos por el Cambio.