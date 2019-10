Por el contexto adverso, cada vez más argentinos invierten en los EE.UU.

Para un público más conservador, “ofrecemos también propiedades ya construidas, con opciones de renta en dólares, donde el alquiler está garantizado y pagado por el desarrollador o empresa vendedora, lo cual simplifica y despeja dudas, de si la propiedad se rentara, o si el inquilino pagara el alquiler”, agregaron desde Cervera, empresa líder en el sector inmobiliario en Miami, desde 1969.

No sólo Miami

El inversor argentino lo que busca, fundamentalmente, es refugio para su dinero, seguridad jurídica y rentabilidad en dólares. “Busca renta más que nada. Ya sea en Miami, Detroit o Baltimore, como en realidad la seguridad jurídica es la misma, el proceso es el mismo, se vuelcan por el que más renta les deja o por el que más les gusta”, explicó Jorge Kupferman, broker de Miami Life Realty.

La oferta es variada. “En Detroit se encuentran propiedades entre los 50 y 60 mil dólares. En Baltimore y Filadelfia están alrededor de los 100 mil dólares, y en Miami es desde 100 mil dólares. Yo creo que hoy lo más conveniente es Baltimore y Filadelfia porque ofrecen entre un 10% y un 13% de rentabilidad, con dos años de renta asegurada por parte del vendedor, lo que evita problemas como el no pago por parte del inquilino”, concluyó Kupferman. Y es que el mercado de Estados Unidos no se centra solamente en Miami. En Filadelfia y Baltimore, dos de las ciudades más importantes en Estados Unidos, también hay buenas oportunidades de inversión. “Ofrecemos la oportunidad de comprar casas, totalmente recicladas, desde los u$s95.000, donde la empresa vendedora, garantiza y le paga rentas en dólares del 8% al 11% anual, por el termino de 2 años...”, indicó uno de los asesores de Cervera.

Otra de las ciudades que atrae a los inversionistas argentinos es Detroit. ‘‘Miami es diferente a Detroit. Mientras que Miami ofrece una rentabilidad emocional y que arroja entre el 3% y el 5% anual, Detroit asegura una renta de entre 8% y 10% recapitalizándose en un 15% a los 4 o 5 años de realizada la inversión’’, explicó Perez Orive, creador de InvestDTW, broker en bienes raíces tanto en Michigan como en Florida y referente del mercado de Detroit

¿Qué tiene de interesante esta ciudad? Actualmente viven 700.000 personas y el 51% de los habitantes de Detroit son inquilinos, mientras que la ciudad busca atraer habitantes y propietarios que se queden allí. Es por eso que propone cautivar compañías no solo del rubro automotor (actualmente están asentados Chrysler y Ford) sino también empresas tecnológicas.

En cuanto a los barrios para invertir, hay tres que son los más significativos en precio-producto con rentabilidades que oscilan entre el 8% y el 10% anual: Harper Wood, East English Village y Morningside.

Con una inversión de u$s65.000 en promedio se puede adquirir una casa para remodelar, por ese valor en la capital argentina apenas se consigue un monoambiente en un barrio como Caballito. Este tipo de vivienda tiene una renta anual en el orden del 10% y una recapitalización de aproximadamente 12% y 15% anual.

“Hay dos opciones muy marcadas. Una es el inversor que busca la propiedad ya con inquilino, que no quiere reparar la casa y que solo quiere cobrar una renta desde el momento en que la adquiere. Otro modelo es el propio inquilino al que la ciudad le otorga facilidades para que se convierta en propietario de la propiedad que alquila”, explicó Orive. El valor aproximado de una renta por alquiler es de entre u$s750 y u$s950 dependiendo de la propiedad. Uno de los principales atractivos que tiene el mercado de real estate en Estados Unidos es la seguridad jurídica. “Invertir en real estate en Estados Unidos es sencillo, transparente y seguro. Sencillo porque todo se puede hacer por email. Transparente porque todo es en blanco, todo está reflejado en un documento final, donde no hay sobrefacturación, no hay un solo gasto que no esté reflejado en ese documento. Y es seguro porque todo es vía transferencia bancaria, todos son registros públicos”, concluyó Kupferman.