Por Federer, las entradas para la Laver Cup se cotizan entre los 28 mil y 50 mil euros

“Decidirá a último momento si juega o no”, dijo tajante Paganini en diálogo con el diario helvético “Blink”, abriendo un interrogante sobre su participación y generando incertidumbre entre los seguidores de Federer y los amantes del tenis.

Sin una confirmación oficial por parte del propio interesado, son muchos los que rezan por verlo jugar por última vez, mientras Paganini aclaraba que “su problema no es sólo en la rodilla”, en alusión a la cirugía que se sometió el año pasado en la articulación de su pierna derecha.

Encrucijada

“Roger evaluaba retirarse desde julio, cuando notó que se cansaba cada vez más cuando aumentaba la intensidad de sus entrenamientos”, explicó y su anuncio me parece una decisión acertada”, agregó. “Roger disputó muchos partidos a lo largo de su carrera y sometió a su cuerpo a los máximos esfuerzos”, completó el fisioterapeuta del para muchos mejor tenista de la historia.

A los 41 años, Federer se encuentra ahora frente a la última encrucijada de su prolífica carrera y será él quien determine si el público podrá gozar de sus últimos golpes en cancha antes de “colgar la raqueta” definitivamente.

En una Londres que retoma sus actividades habituales tras los funerales de la reina Isabel II, la atención se centra hoy en la decisión de Federer de cara al torneo que albergará el O2 Arena desde el viernes y hasta el domingo.

Los últimos boletos disponibles se venden a precios exorbitantes que llegan hasta los 50 mil euros y quienes abonaron esa cifra seguramente querrán ver en acción al “King Roger” por última vez.

En principio, el propio Federer confirmó que disputaría el torneo con el equipo europeo capitaneado por el sueco Bjorn Borg e integrado también por el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, los otros dos integrantes del denominado “Big Three” que reinó en el circuito en las últimas dos décadas.

Federer ya se encuentra en Londres, donde hace 14 meses salió al ruedo por última vez antes de su prolongada ausencia en el circuito debido a la nueva operación en la rodilla derecha, aquella vez con derrota frente al polaco Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon, donde en 2017 conquistó su octavo y último título y uno de los 20 de Grand Slam que sumó a lo largo de su carrera.

Sin precisiones

Federer dejó entender, sin dar más precisiones, que va a seguir ligado al mundo del tenis tras su retiro, a su llegada a Londres.

“No sé exactamente cómo será mi futuro, pero no quiero alejarme completamente de un deporte que me ha dado todo”, declaró el antiguo número uno mundial a la Radio Televisión Suiza (RTS).

El ganador de veinte Grand Slam confió después a RTS sentirle “aliviado” tras haber anunciado su retiro.

“Mi rodilla no me soltaba, no progresaba lo suficientemente bien, y después tuve el resultado de un escáner no muy satisfactorio, con lo que me dije que esto se terminaba”, explicó.

El helvético reconoció después a ese medio de comunicación haber retenido “una lágrima o dos”, pero se declaró “feliz de haber dado el paso”.

La leyenda del tenis había anunciado el jueves en un comunicado su retiro tras la Laver Cup. El suizo no ha jugado en competición desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon, en julio de 2021, debido a su lesión en una rodilla.

En esta quinta edición de la Laver Cup, el equipo europeo llega como firme candidato a repetir la victoria que logró en las cuatro anteriores, pues además de Nadal, Djokovic y Federer, si es que el suizo finalmente juega, contará con el escocés Andy Murray, el griego Stefanos Tsitsipas y el noruego Casper Ruud, flamante finalista del US Open.

Murray también reza por ver en acción a Federer pues esta será la primera oportunidad que tendrá de compartir equipo con un rival al que enfrentó en 25 ocasiones.

“Me siento afortunado de haberlo enfrentado en grandes finales y en esas ocasiones no comprendía aún la dimensión de esos momentos”, explicó el escocés, también un exnúmero uno del mundo.

“No hablé con él todavía y espero que pueda jugar y que podamos jugar juntos en el doble, lo cual sería realmente increíble”, agregó Murray, quien a lo largo de su carrera también padeció lesiones, sobre todo en la cadera, que lo marginaron durante largo tiempo del circuito.